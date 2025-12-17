샤이니 키(연합뉴스)

그룹 샤이니 멤버 키가 불법 의료 시술 논란이 불거진 ‘주사 이모’와 관련, 집에서 몇차례 진료를 받은 적이 있다고 인정했다. 방송인 박나래의 '주사이모 의혹'이 불거진 지 11일 만이다.키의 소속사 SM엔터테인먼트는 17일 "키는 지인의 추천을 받아 이 모 씨가 근무하는 서울 강남구 소재의 병원에 방문하여 그를 의사로 처음 알게 되었다"면서 "키는 이후에도 해당 병원에서 진료를 받아왔고, 최근 병원 방문이 어려운 상황인 경우 집에서 몇 차례 진료를 받은 적이 있다"고 밝혔다.이어 "이 모 씨를 의사로 알고 있었고 그도 별다른 언급이 없었던 상황에서 집에서 진료받는 것이 문제가 되리라 생각하지 못한 부분이었다"면서 "키는 최근 이 모 씨의 의료 면허 논란으로 의사가 아니라는 사실을 처음 인지하고 매우 혼란스러워하고 있으며, 본인의 무지함을 깊이 반성하고 있다"고 덧붙였다.그러면서 "키는 본 사안의 엄중함을 인식해, 현재 예정된 일정 및 출연 중인 프로그램에서는 하차하기로 결정했다"고 활동중단 의사를 밝혔다.지난 6일 한 매체의 보도로 불거진 이른바 '주사이모 의혹'에 별다른 입장이 없었던 키는 이날 입장문을 통해 활동중단을 선언했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com