오세훈 서울시장이 세운지구 개발을 둘러싼 대통령과 국가유산청의 발언을 두고 “수박 겉핥기식 질의·답변”이라며 강하게 비판했다.오 시장은 세운 4구역 개발을 기존 계획대로 추진하겠다는 입장도 재확인했다.17일 오 시장은 자신의 SNS 게시물에 ‘모르면서 아는 척 하지 맙시다’라는 제목의 글을 올리고 전날 진행된 국가유산청 업무보고에서 세운지구 개발과 종묘 경관 훼손 문제가 언급된 데 대해 유감을 표했다.그는 “서울의 미래 도시개발이라는 중대한 의제가 충분한 이해 없이 가볍게 다뤄졌다”며 대통령의 질문과 국가유산청장의 답변 모두 문제 삼았다.오 시장은 특히 국가유산청장이 법령 개정을 통해 ‘세계유산영향평가’로 세운지구 개발을 제한할 수 있다고 언급한 데 대해 “과장된 단정”이라고 지적했다.오 시장은 해당 발언이 세운지구에 국한되지 않고 강북 지역을 포함한 서울 전역의 정비사업과 개발을 사실상 중단시킬 수 있는 중대한 사안이라고 주장했다.이는 서울시가 추진 중인 ‘다시 강북 전성 시대’도시 비전과도 정면으로 충돌한다는 입장이다.오 시장은 최근 이 대통령이 공무원들에게 했던 ‘모르면서 아는 척하는 것이 더 나쁘다’는 발언을 거론하며 이번 질의·답변이 오히려 서울시의 매래 도시 전환 노력을 폄훼한다고 지적했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com