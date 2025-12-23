김준식 대동 회장 ‘AI로봇·정밀농업·스마트파밍’ 3대 축으로 ‘농업 AI 대전환’ 이끌어[2025 올해의 CEO]

제조 부문 올해의 CEO

대동 김준식 회장. 사진=대동

1947년 설립된 대동은 국내 최초로 동력경운기, 트랙터, 콤바인, 이앙기를 생산하며 78년간 대한민국 농기계 산업을 이끌어온 상징적 기업이자 업계 1위 기업이다.김준식 회장은 “대동을 농기계 산업을 넘어 AI와 로봇 기반의 미래농업 기업으로 도약시킨다”는 비전 아래 3대 미래 성장 사업으로 ▲AI&로봇 ▲정밀농업 ▲스마트 파밍 사업을 전개하며 미래 농업 패러다임을 주도하고 있다.김 회장은 올해 초 신년사에서 2025년을 비전 본격화의 원년으로 삼고 운반로봇과 정밀농업 등 신사업의 본격적인 상용화 의지를 밝힌 바 있다. 이에 따라 대동은 지난 2월 농업용 운반로봇을 출시하며 업계 최초로 농업 로봇 시장에 진출했다. 이 운반로봇은 간편한 조작 방식으로 여성 및 고령 농업인도 손쉽게 운행할 수 있으며 리모컨 조작은 물론 자율주행 기능까지 갖춰 화제를 모았다.그 결과 지난 7월 국내 최초로 한국농업기술진흥원(농진원)으로부터 ‘자율주행형 농업용 동력운반차’ 인증을 획득하는 성과를 거뒀다. 대동은 운반로봇을 시작으로 AI 기반 음성 인식 제어와 방제·제초 등 다양한 작업을 수행하는 다기능 농업 로봇을 개발해 2026년부터 국내외 시장에 순차적으로 선보일 계획이다.연말에는 AI 로봇 전문 그룹사인 대동로보틱스가 HL그룹과 공동 개발 중인 AI 로봇 ‘디봇픽스’가 CES 2026 혁신상을 수상하기도 했다. 이 로봇은 비전 AI와 라이다(LiDAR) 기술을 활용해 골프 잔디 파손 부위(디봇)를 탐지한 뒤 정량 분사 시스템으로 디봇 모래를 투입·복구하는 지능형 자율주행 로봇이다. 지난해 AI 재배기가 CES 혁신상을 수상한데 이어 대동그룹의 기술력이 글로벌 무대에서 다시 한번 인정받은 것이다.대동은 2025년을 기점으로 정밀농업 사업도 본격화했다. 현재 국내에서 정밀농업 솔루션을 상용화한 기업은 대동이 유일하다. 정밀농업은 빅데이터와 AI를 기반으로 최소 자원 투입으로 생산성을 극대화하는 미래 농업의 핵심 기술로 평가받고 있다. 대동은 2021~2024년 4년간 총 29만 평, 228필지, 25개 농가를 대상으로 실증을 진행하며 솔루션 고도화와 사업 준비를 이어왔다. 그리고 드디어 올해 2월 영농법인과 개인 농가를 대상으로 첫 계약을 체결했다.특히 대동은 정밀농업 솔루션 상용화 3개월 만에 약 376ha(114만 평) 규모의 새만금 농지에 대한 솔루션 공급 계약을 체결하며 대규모 농지를 대상으로 한 상용 적용 사례를 확보했다. 해당 계약은 한국농어촌공사 새만금사업단이 추진하는 복합곡물전문생산단지 임대 사업의 일환으로 대규모 농지 운영 능력과 정밀농업 도입 계획을 주요 평가 기준으로 적용한 결과 대동의 기술력이 검증된 사례이다. 대동은 한마음·송주 영농조합법인과 협력해 최장 10년간 토양·생육·작업 데이터를 집적하고 토양 분석 기반 맞춤 비료 처방, 드론·위성 기반 생육 모니터링과 변량 살포, 자율작업 농기계 데이터 연계 등 고도화된 정밀농업 솔루션을 현장에 적용할 계획이다.스마트 파밍 분야에서는 올해 다수의 스마트팜에서 딸기, 토마토, 마늘 등 다양한 작물의 재배 데이터를 축적하는 데 주력했다. 국내 스마트팜에서 온습도, 이산화탄소 농도, 조도 등 온실 환경 데이터를 수집해 AI가 환경 변화를 예측하도록 하는 ‘온실 환경 예측 모델’의 실증을 진행했다. 대동은 이 같은 실증 데이터를 바탕으로 내년 1분기까지 딸기 생육 예측 AI 개발 완료에 박차를 가하고 있다.대동은 온실 생육 솔루션 고도화를 위해 스마트팜 운영에 직접 참여하며 농장 운영 데이터 확보와 기술 현장 실증을 강화한다는 방침이다. 그 일환으로 하반기에는 스마트팜 기업 컬티랩스의 영업권을 인수해 충남 태안 일대 약 2만4000㎡(약 7300평) 규모의 스마트팜을 확보하는 등 기술 고도화와 함께 재배·판매 경험까지 축적하며 스마트 파밍 사업의 기반을 강화한다는 전략이다.해외에서의 성과도 돋보인다. 글로벌 농기계 시장이 전반적으로 위축되고 환율과 관세가 불안정한 환경 속에서도 대동은 북미와 유럽을 중심으로 효율적인 성장 전략을 추진함으로써 의미 있는 성과를 거뒀다.대동은 김준식 회장의 글로벌 강화 드라이브에 따라 북미, 유럽 등 선진 시장에서 각 지역 특성에 맞춘 맞춤형 판매 전략을 전개했다. 특히 선호 마력대별 제품 판매와 신규 총판 발굴을 병행해 판매량을 대폭 늘리는 데 성공했다. 이에 따라 올해 북미 지역 3분기 누적 매출은 6723억원으로 전년 동기 대비 18% 증가했고 같은 기간 유럽에선 1660억원 매출을 달성하며 성장률 121%를 기록했다.1966년생, 보성고, 고려대 경영학과1996년 대동공업 기획조정실장1998년 대동공업 총괄전무2003년 대동공업 부사장2006년 대동공업 대표이사 사장2011년 대동공업대표이사 부회장2017년 대동공업 대표이사 회장2021년 대동 대표이사 회장(현)민보름 기자 brmin@hankyung.com