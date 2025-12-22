숫자·문화·가치 다 끌어올렸다…정의선 시대 현대차의 질주[올해의 CEO]

정의선 현대차그룹 회장은 비전과 숫자를 동시에 증명한 CEO다. 취임 이후 회사 실적과 브랜드 가치, 기업문화를 동시에 끌어올리며 경영 능력을 입증했다. 정 회장 취임 후 5년간 현대차그룹 매출은 72% 늘었고 영업이익은 5배 뛰었다. 글로벌 순위는 5위에서 3위로 상승했다.‘군대 문화’라 평가받던 수직적인 조직문화도 유연하고 자유로운 아이디어를 낼 수 있는 분위기로 바뀌었다.지난해 현대차 국내 임직원의 자발적 이직률은 0.39%다. 해고를 제외하면 스스로 회사를 떠난 직원이 거의 없었다는 뜻이다.순혈주의도 깼다. 현대차그룹 C레벨 임원 가운데 외국인은 호세 무뇨스 현대차 사장을 포함해 총 6명이다. “국적, 성별, 학력, 나이와 관계없이 실력 있는 사람이 리더가 될 수 있도록 하겠다”던 정 회장의 성과주의 인사가 반영된 것이다.정 회장은 현대차그룹이 올해 직면했던 최대 리스크도 정면돌파했다. 지난 3월 24일 도널드 트럼프 대통령과 함께 백악관에 등장해 31조원 규모의 대미 투자 계획을 발표했다.투자 내용은 단순한 공장 증설이 아니었다. 철강–부품–완성차–물류까지 자동차 생산의 모든 공급망을 미국에 구축하겠다는 내용을 발표했다. 현대차·기아의 미국 내 생산능력을 연간 120만 대로 끌어올리겠다는 목표도 제시했다.미국 정부가 요구해온 ‘리쇼어링(제조업 자국 회귀)’에 선제대응한 것이다. 정 회장은 국내에도 역대 최대 규모인 125조2000억원의 투자를 약속했다. 전기차·AI·로보틱스 등 미래 기술 분야를 중심으로 국내 제조업 경쟁력을 되살리고 공급망을 고도화하겠다는 전략이다. 미국으로 투자 비중이 이동하면서 발생할 수 있는 일자리 이탈이나 국내 산업 공백을 최소화하겠다는 것이다.글로벌 시장에서 현대자동차와 기아의 입지가 달라진 것도 정 회장의 영향이 크다. 그는 제네시스, 기아 K 시리즈 등 프리미엄 자동차 프로젝트를 주도했다.정 회장은 이 제네시스 프로젝트를 주도했다. 프리미엄 라인의 성공은 높은 마진을 넘어 중저가 브랜드 전반의 이미지까지 끌어올리는 효과를 냈다.제네시스는 올해 향후 10년의 초점을 ‘모터스포츠’로 두고 고성능 라인업인 ‘마그마’를 전면에 내세웠다. 내년 1월 출시하는 첫 양산 모델인 고성능 전기차 ‘GV60 마그마’는 최고 650마력의 출력을 멈춘 상태에서 시속 200km에 10.9초 만에 도달한다.포르셰나 BMW M, 벤츠 AMG처럼 폭발적으로 달릴 수 있는 차량을 원하는 수요를 노린 제품이다. ‘사장님 차’의 대명사였던 제네시스가 고성능 차 시장까지 영역을 넓히며 브랜드 확장에 나선 것이다. 제네시스는 이를 통해 2030년까지 판매량을 35만 대로 55% 성장시키겠다는 목표를 세웠다. 이 중 약 10%는 마그마 라인업으로 채운다는 계획이다.현대차그룹이 오랫동안 미래 성장동력으로 준비해온 소프트웨어중심차량(SDV)으로의 전환과 로보틱스 사업도 추진력을 얻었다. 현대차그룹은 2018년부터 로보틱스에 투자했고 2021년에는 1조원을 들여 글로벌 로봇 기업인 보스턴다이내믹스 지분을 인수했다.올해는 엔비디아로부터 GPU 5만 장을 확보하면서 피지컬 AI 로봇 사업을 강화하겠다는 의지를 밝혔다. 미국에서는 3만 대 규모의 로봇 생산 공장을 건설할 계획을 세웠다.증권가에서는 현대차그룹이 보유한 자율주행 플랫폼과 공급망 경쟁력을 바탕으로 내년 SDV 전환과 로보틱스 전환이 본격화될 것으로 전망한다.현대차그룹이 구글의 자율주행 자회사 웨이모와 손잡고 설립한 합작법인 모셔널은 현대차 아이오닉5를 기반으로 내년 미국에서 로보택시를 상용화할 계획이다.김영은 기자 kye0218@hankyung.com