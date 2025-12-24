두나무 송치형, 네이버 손잡고 핀테크 공룡으로 도약[올해의 CEO]

“글로벌 시장에서 새로운 패러다임을 만들겠다.”2025년 하반기에는 IT업계와 금융판을 흔든 ‘세기의 딜’이 등장했다. 네이버와 두나무의 합병이다. 글로벌 4위 가상자산 거래소 업비트를 보유한 두나무가 국내 간편결제 1위 사업자인 네이버파이낸셜의 완전 자회사가 됐다. 시장에서는 네이버파이낸셜의 기업가치를 5조원가량, 두나무의 기업가치를 15조원가량으로 분석한다. 기업가치 20조원에 달하는 ‘핀테크 공룡’이 탄생한 것이다.양사의 합병 소식에 가장 뜨거운 주목을 받은 이는 송치형 두나무 회장이었다. ‘은둔의 경영자’로 불릴 만큼 공식 활동이나 언론 공개를 최대한 자제해온 그가 이례적으로 기자회견에 등장했다.송 회장은 이번 합병으로 네이버파이낸셜의 최대주주로 올라섰다. 의결권은 2대주주인 네이버에 넘겼다. 의결권을 위임받은 네이버는 네이버파이낸셜에 대한 지배적 지위를 기존대로 유지할 수 있다. 두나무의 실적은 네이버파이낸셜을 통해 네이버 연결 재무제표에 반영될 전망이다.두 기업의 합병은 사업 영역을 확대하고 글로벌 무대로 나아가기 위해서다. 송 회장과 이 의장은 공동 기자회견에서 ‘글로벌’이라는 단어를 50번 넘게 언급할 만큼 해외시장 진출 의지를 강하게 드러냈다. 이번 거래를 제안한 건 이 의장이었다. 이 의장은 “같이 일하게 된다면 네이버뿐 아니라 대한민국 전체 소프트웨어 생태계에도 도움이 될 수 있는 사람이라고 생각해서 제가 먼저 제안했다”고 말했다.시장에선 1967년생인 이 의장이 은퇴와 후계를 염두에 두고 송 회장을 택했다는 말도 나온다. 합병 이후 송 회장이 네이버파이낸셜의 경영을 총괄하면서 네이버그룹 내 입지를 다진 다음, 송 회장이 네이버 지배구조의 핵심으로 올라설 수 있다는 시나리오다. 현재 이 의장의 네이버 지분율은 3.7%에 불과하기 때문에 두 사람이 네이버 공동경영 체제를 갖춘 다음, 스테이블코인을 중심으로 글로벌 기업으로 도약할 것이란 전망이 나온다.송 회장과 이 의장은 모두 서울대 컴퓨터공학과를 나왔다. 송 회장은 98학번으로 IT 기업인 다날에서 병역특례로 복무한 뒤 졸업 후 컨설팅사 등에서 5년 가까이 근무했다. 전자책 사업, 소셜미디어 인기뉴스 추천서비스 등 2년간 6개 사업으로 창업을 시작하고 그 중 잘되는 것에 집중하기로 했다.그러던 중 김형년 두나무 부회장과 손잡고 개발한 증권 애플리케이션이 2013년 카카오로부터 투자를 유치하면서 핀테크 시장에 진입했다. 향후 이 서비스는 카카오증권으로 발전했다. 2017년에는 암호화폐 거래소 업비트를 선보였다. 가상자산 시장이 급격히 성장하며 몸집을 키운 업비트는 최근 3년간 연매출 1조원 이상을 꾸준히 기록했다. 하지만 두나무의 수익 구조가 사실상 업비트의 거래수수료에 전적으로 의존하는 데서 송 회장이 한계를 느낀 것으로 보인다.더구나 국내처럼 규제가 촘촘한 환경에서는 신사업 확장이 쉽지 않았다. 이런 와중에 경쟁자인 해외 가상자산거래소는 금융 혁신을 통해 다양한 산업으로 영역을 확장하고 있었다. 코인베이스와 거래대금이 비슷한 두나무의 기업가치가 7~8배 차이 나는 이유가 확장성에 있었다.송 회장은 이번 결단의 배경으로 ‘위기감’을 꼽았다. 그는 현재 블록체인 시장을 ‘초기 유튜브 시대’에 비유했다. 그러면서 지금이 아니면 글로벌 주도권을 영영 뺏길 수 있다는 위기의식을 느꼈다고 했다.이 같은 인식은 그의 오래된 경영철학과도 맞닿아 있다. 송 회장은 2021년 서울대 강연에서 “변화의 시기에는 시장을 끊임없이 관찰하며 그 기회가 얼마나 클지 파악해야 한다”며 “사람들이 좋아할 만한 것에 집중하되 때로는 과감히 포기하는 선택도 필요하다”고 말했다. 어렵지만 끝까지 고민하면 반드시 답은 있다는 믿음이 그의 철학이다.김영은 기자 kye0218@hankyung.com