최태원 SK그룹 회장은 AI를 앞세운 퀀텀점프를 직접 주도하며 글로벌 협력과 민간 경제외교를 동시에 이끌고 있다. 2025년 초 정부 컨트롤타워가 마비되고 트럼프 정부 출범으로 상호관세 위기 가능성이 제기되던 시점에서 최 회장은 재계 맏형으로서 한국 산업계를 대표했다.대한상공회의소 회장으로서 미국 주요 정책 결정자들과 직접 소통하며 산업계 입장을 전달하고 한·미 관세 협상에도 실질적으로 기여했다. SK그룹의 대미 투자 확대와 글로벌 기업 협력 전략을 연계하며 민간경제 외교의 창구 역할을 수행한 것이다.SK그룹은 1953년 섬유산업에서 출발해 석유화학(1980년), 이동통신(1994년), 반도체(2012년)까지 세 차례 도약을 거쳤다. 2025년 최 회장은 AI를 중심으로 한 네 번째 도약을 주도하며 사업구조, 재무구조, 지배구조 전반을 혁신해 체질 개선과 성장 기반 마련에 성공했다.그 결과 2025년 수출액은 120조원대에 이를 전망이다. 3분기 누적 수출액만 87조8000억원으로 전년 동기 대비 20% 증가했다. SK하이닉스 고대역폭메모리(HBM) 등 고부가 반도체가 수출 성장을 견인하며 전체 수출의 65%를 차지했다.최 회장이 추진한 구조 개선과 미래 성장사업 발굴, 한계사업 정리, 적자 기업 턴어라운드 전략은 구체적 성과로 이어졌으며 수출·납세·시가총액 등에서 SK그룹의 국가 경제 기여도도 높아졌다.특히 2012년 SK하이닉스 인수로 에너지와 ICT 중심 사업 구조에 반도체, AI, 바이오 등을 추가한 점이 결정적 전환점으로 평가된다.최 회장은 글로벌 AI 협력에서도 주도적 역할을 수행했다. 지난 10월 APEC CEO 서밋에서 젠슨 황 엔비디아 CEO와 직접 만나 협업을 논의했고 그 결과 아시아 최초로 GPU 기반 제조 AI 플랫폼 ‘옴니버스’를 활용한 ‘제조 AI 클라우드’를 구축했다. 이 클라우드는 공공기관과 스타트업에도 개방돼 국내 제조업 생산성과 효율성을 높인다.또한 AWS와 공동 추진한 울산 AI 데이터센터는 GPU 서버와 AI 서비스를 제공하며 SK의 반도체·에너지·통신 역량을 총결집한 대표적 대규모 AI 사업으로 평가된다.SK그룹의 AI 주도권 확보는 최 회장이 직접 설계한 전략의 산물이다. 그는 2024년 11월 ‘SK AI 서밋’에서 “대한민국이 AI 시대 선도적인 역할을 수행하기 위해서는 AI 인프라에 대한 투자가 필수”라며 “SK그룹은 반도체부터 에너지, 데이터센터 구축·운영, 서비스 개발까지 가능한 전 세계적으로 몇 안 되는 기업”이라고 강조했다.2024년 CEO 세미나에서도 “SK의 기술력, 그리고 그룹 계열사 및 외부 파트너와의 협력을 통해 가장 효율적이고 우수한 AI DC를 만드는 동시에 그룹 AI 사업을 글로벌 스케일로 확장해야 한다”고 지적하며 SK의 AI 전략 방향을 명확히 제시했다.APEC CEO 서밋에서는 글로벌 AI 리더들과 직접 소통하며 제조·에너지·서비스를 아우르는 AI 생태계 모델을 회원국과 공유했다. 맷 가먼(AWS), 샘 올트먼(오픈AI), 젠슨 황(엔비디아) 등 글로벌 빅테크 CEO들이 참석한 포럼에서 최 회장은 한국 AI 경쟁력과 국제 협력 방안을 세계에 알렸다.올해 SK그룹의 성과는 단순한 기업 성장에 그치지 않는다. 수출, 투자, 고용 확대뿐 아니라 국가 경제 경쟁력 강화에도 기여하며 AI 시대 한국 산업계의 리더로서 최 회장의 존재감을 확실히 보여줬다는 평가다.글로벌 네트워크를 활용한 민간경제 외교와 AI·반도체 중심 전략은 국내 산업 전반의 경쟁력을 높이는 동시에 SK그룹을 글로벌 AI 생태계의 핵심 플레이어로 자리매김하게 했다.1960년생, 신일고, 고려대 물리학과, 미국 시카고대 경제학 석박사 통합과정 수료1994년 선경 경영기획실 이사1996년 SK 종합기획실장 부사장1998년 SK 대표이사 회장(현)2015년 한국고등교육재단 이사장(현)2016년 대한핸드볼협회 회장(현)2018년 최종현학술원 이사장(현)2021년 대한상공회의소 회장(현)안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com