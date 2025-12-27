방경만 KT&G 사장, 핵심 사업 강화…글로벌 톱티어로 도약[2025 올해의 CEO]

1971년생, 한국외대 경제학과, 뉴햄프셔대 경영학 석사 2013년 KT&G 마케팅본부 브랜드실장·상무 2015년 KT&G 글로벌본부장·전무 2022년 KT&G 총괄부문장·수석부사장 2024년 KT&G 대표이사 사장(현)

[2025 올해의 CEO]최근 KT&G의 주가는 연일 신고가를 경신하고 있다. 해외에서 가파른 성장를 보이고 있는 것이 주가에 호재로 작용했다.KT&G의 올해 3분기 해외궐련 매출액은 전년 동기(4197억원)보다 25%가량 높은 5242억원으로 집계됐다. 분기 기준 처음으로 매출 5000억원을 돌파하는 기염을 토했다.이처럼 발빠른 해외 사업 성장의 배경에는 지난해 3월 취임한 방경만 KT&G 사장의 리더십이 있었기에 가능했다. 방 사장은 취임 이전 브랜드실장, 글로벌본부장, 총괄부문장 등을 역임했다. 높은 비즈니스 이해도를 바탕으로 조직을 성공적으로 이끌고 있다는 평가를 받는다.재직 기간 활약은 눈부셨다. 방 사장은 2013년 브랜드실장 재임 당시 신제품 ‘에쎄 체인지’ 흥행을 성공시키며 에쎄가 국내 1위 브랜드로 거듭나는 데 기여했다.글로벌 사업 확대에서도 큰 역할을 했다. 글로벌본부장 재임 동안 해외 진출 국가를 40여 개국에서 100여 개국으로 확대한 것을 예로 들 수 있다. 그는 국가들을 권역별로 분류하고 그간 다수 인원으로 구성돼 있던 부서를 소규모 TF 형태로 재편하는 조직개편에 나서며 KT&G의 글로벌 사업 확대의 발판을 마련했다. 이런 활약에 힘입어 지난해 사장 자리까지 오를 수 있었다.방 사장은 취임과 동시에 ‘글로벌 톱티어’로의 도약을 위해 본원 경쟁력을 증대하고 그룹의 재무구조 고도화에 집중하는 것을 주요 경영 이니셔티브로 설정했다. 2027년까지 글로벌 매출 비중 50% 달성을 목표로 설정하기도 했다.이런 목표 아래 해외 중심의 사업 구조 강화에 집중해왔는데 이 같은 노력의 결과가 올해는 빛을 발할 것으로 예상된다. 지금 추세라면 KT&G의 올해 해외 매출액은 사상 처음으로 국내를 넘어서는 원년이 될 전망이다.해외 사업 호조에 힘입어 올해 KT&G는 기대 이상의 실적을 거둘 것으로 보인다. 3분기의 경우 연결 기준 누적 매출액은 1조8269억원, 영업이익 4653억원을 올렸다. 각각 전년 동기 대비 11.6%, 11.4% 증가한 수치다.KT&G는 올해 초 매출 5~7%, 영업이익 6~8% 성장을 연간 가이던스로 제시했으나 최근에는 이를 두 자릿수로 변경하기도 했다.실적이 호조를 보이면서 KT&G 주가도 큰 폭으로 올랐다. KT&G 주가는 12월 16일 기준 15만원을 돌파하며 사상 최고가를 기록하기도 했다.방 사장은 주주환원에도 적극적인 행보를 보이고 있다. KT&G는 이미 배당성향이 50%를 상회하는 대표 고배당주다. 강도 높은 주주환원 정책에 힘입어 투자자들의 주목을 받고 있다. 방 사장의 주도 아래 올해는 연간 주당배당금 최소금액을 전년 대비 600원 오른 6000원으로 설정했다.또 향후 발생하는 초과 자본을 효율적으로 배분해 기업가치와 주주가치를 동시에 극대화하는 ‘주주환원 배분 원칙’을 업그레이드 했다. 이에 따라 총주주환원율 100% 이상 이행, 배당성향 50% 이상 유지, 장기적 내재가치 대비 주가 저평가 판단 시 연중 자사주 탄력적 매입 등을 진행할 예정이다.김정우 기자 enyou@hankyung.com