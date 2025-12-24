김미섭 미래에셋증권 부회장, ‘해외 이익 23%’ 수익 구조가 다르다[2025 올해의 CEO]

브로커리지·WM 수수료 수익 증가로 분기 최대 실적, 해외법인 3분기 누적 세전이익 사상 최고치 달성, ROE 2분기 연속 10%대 유지. 미래에셋증권이 올해 3분기까지 쌓은 기록이다.특히 미래에셋증권은 국내 증권사 가운데 처음으로 연금과 해외주식 잔고 모두 50조원을 넘어섰다. 연금 잔고는 53조원, 해외주식 잔고는 51조원 수준이다. 단순한 자금 유입이 아니라 고객 수익이 회사 수익으로 연결되는 구조가 자리 잡았다는 점에서 의미가 크다. 실제로 올해 3분기 기준 미래에셋증권 고객들은 연금에서 약 10조원, 해외주식에서 약 15조원의 평가이익을 기록했다. 고객 수익 확대가 수수료와 운용 수익으로 이어지며 회사의 수익성도 함께 개선됐다.해외법인의 기여도는 더욱 뚜렷하다. 해외법인 세전이익은 3분기 누적 기준 2990억원으로 전체 세전이익의 약 23%를 차지했다. 사상 최대치다. 미국·유럽 등 선진국에서는 트레이딩 중심의 경상이익이 안정적으로 축적됐고 베트남·인도네시아·인도 등 이머징마켓에서는 WM 비즈니스 확장이 성과로 이어졌다. 해외 부문이 ‘성장 스토리’를 넘어 실적의 핵심 축으로 자리 잡았다는 평가다.이 같은 해외 성과의 중심에는 김미섭 미래에셋증권 부회장이 있다. 김 부회장은 1998년 미래에셋그룹에 합류한 이후 줄곧 해외 사업을 담당해온 인물이다. 미래에셋자산운용이 2003년 홍콩 법인을 설립하며 국내 운용사 가운데 처음으로 해외 진출에 나설 당시 실무를 총괄했고 이후 싱가포르 법인장과 브라질 법인장을 역임하며 글로벌 네트워크를 확장했다.미래에셋자산운용 대표 시절에는 미국 상장지수펀드(ETF) 운용사 글로벌엑스를 인수하며 해외 사업의 외형과 수익 구조를 동시에 키웠다. 운용과 증권을 아우르는 글로벌 사업 경험은 현재 미래에셋증권의 해외 전략으로 이어지고 있다. 이러한 공로를 인정받아 김 부회장은 2023년 미래에셋증권 부회장으로 선임됐다.김 부회장은 창업자인 박현주 회장의 글로벌 전략을 실무적으로 구현해온 인물로 평가된다. ‘국경 없는 투자’라는 박 회장의 철학을 바탕으로 미래에셋증권의 해외 진출과 글로벌 비즈니스 모델을 구체화해왔다. 현재 미래에셋증권은 해외 기업 인수합병(M&A) 자문, 글로벌 자산운용, 해외 주식·채권 발행 등 다양한 영역에서 실적을 축적하고 있다.이제 김 부회장은 허선호 부회장과 함께 미래에셋의 다음 단계를 준비하고 있다. 전통자산과 디지털자산을 결합한 ‘미래에셋 3.0’ 구상이다. 창업과 뮤추얼펀드 도입으로 국내 자본시장에 변화를 일으킨 ‘미래에셋 1.0’, 글로벌 확장과 ETF를 통해 투자 대중화를 이끈 ‘미래에셋 2.0’을 거쳐 글로벌 통합과 디지털 자산을 축으로 한 새로운 성장 단계에 진입하겠다는 전략이다.이에 따라 미래에셋증권은 Tech & AI 전담 부문을 신설하고 올해 신규 채용 인력의 51%를 기술 전문 인력으로 구성했다. 토큰증권, 스테이블코인, 가상자산 관련 비즈니스도 검토·추진 단계에 들어갔다. 디지털전환을 비용 절감이 아닌, 자산관리 경쟁력 강화 수단으로 활용하겠다는 구상이다.정채희 기자 poof34@hankyung.com