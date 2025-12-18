대통령실사진기자단

이재명 대통령의 국정 운영 지지율이 55.9%를 기록했다는 여론조사 결과가 18일 나왔다. 이 수치는 4주 전과 비교해 소폭 올랐다.뉴스토마토의 의뢰로 미디어토마토가 지난 15일부터 16일까지 이틀간 만 18세 이상 전국 성인남녀 1034명을 대상으로 실시한 결과에 따르면, '이재명 대통령의 국정 운영에 대해 어떻게 생각하는지' 묻는 질문에 전체 응답자의 55.9%가 긍정 평가('매우 잘하고 있다' 43.5%, '대체로 잘하고 있다' 12.3%)로 나왔다.부정 평가는 39.8%('매우 못하고 있다' 33.1%, '대체로 못하고 있다' 6.8%), '잘 모르겠다'는 응답은 4.3%였다.4주 전과 비교해 이 대통령의 국정 운영에 대한 긍정 평가는 54.2%에서 55.9%로 1.7%포인트(p) 올랐다. 반면 부정 평가는 42.0%에서 39.8%로 2.2%p 줄었다.이번 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.0%p. ARS(RDD) 무선전화 방식으로 진행됐으며, 응답률은 2.3%, 표본오차 95% 신뢰수준에서 최대허용오차 ±3.0%p, 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.강홍민 기자 khm@hankyung.com