정의선 현대차그룹 회장, 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO), 이재용 삼성전자 회장이 30일 서울 강남구 코엑스에서 열린 엔비디아 지포스 게이머 페스티벌에 참석해 인사를 하고 있다./2025.10.30 사진=한경 문경덕 기자

정부가 엔비디아로부터 확보하기로 한 고성능 그래픽처리장치(이하 GPU)가운데 정부 몫 1만 장을 내년 2월부터 순차적으로 산학연과 국가 차원의 인공지능(이하 AI) 프로젝트에 배분한다.18일 과학기술정보통신부는 제2회 과학기술관계장관회의를 열고 ‘국가 AI혁신을 위한 첨단 GPU 확보·배분 방향’을 심의·의결했다고 밝혔다.앞서 지난 10월 말 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 한국 내 AI 인프라 구축 계획을 발표하며 총 26만여 장의 GPU 공급 계획을 공개했다.이중 정부에는 5만2000장이 배정됐으며 삼성·SK·현대차그룹에 각각 5만 장, 네이버클라우드에 6만 장이 공급될 예정이다.이번에 배분되는 1만 3000장은 정부 확보분 5만2000장 가운에 첫번째 물량이다. 정부는 이중 1만장 이상을 우선 활용해 AI혁신 수요 지원하고 국내AI생테계 활성화에 나선다는 계획이다.초도물량은 지난 7월 ‘GPU 확보 사업’ 참여 사업자로 선정된 네이버클라우드, 카카오, NHN클라우드를 통해 구축되고 있다.전체 규모는 엔비디아 B200 1만 80장, H200 3056장 등 총 1만 3000장이다. 이중 정부는 B2008160장, H200 2296장을 활용하게 된다.정부는 내년에 GPU 2만4000장을 추가로 도입해 총 3만 7000장을 확보하고 2028년까지 국가 AI컴퓨팅센터를 통해 1만5000장 규모의 GPU를 추가로 구축할 계획이다.배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관은 “이번에 구축될 첨단 GPU는 AI 고속도로가 본격 가동되는 출발점으로 우리 연구자·기업들이 세계적 수준의 컴퓨팅 자원을 활용할 수 있게 됐다는 점에서 획기적인 전기를 마련했다”고 말했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com