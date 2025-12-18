연합뉴스

아마존이 오픈 AI에 약 15조원이 넘는 규모의 추가 투자를 계획중이다.16일(현지시간) 파이낸셜타임즈, 블룸버그 통신 등 외신 보도에 따르면, 오픈 AI가 아마존으로부터 100억 달러(약 15조원) 이상의 투자를 받는 협상을 진행 중이라고 밝혔다.이번 협상은 오픈AI가 아마존웹서비스(AWS)의 자체 AI 칩인 ‘트레이니엄’을 사용하고, AWS 클라우드 임대를 기존보다 확대하는 방향으로 예상된다고 말했다. 아직 협상은 초기 논의 단계다.이미 오픈AI와 AWS는 지난 달 3일 7년간 총 380억 달러 규모의 클라우드 이용 계약을 맺었다. 10월 말, 오픈AI와 마이크로소프트(MS)가 기업구조 개편을 목적으로 새로운 파트너십 협약을 맺었다. 이 협약으로 오픈AI는 MS의 클라우드를 2천500억 달러 규모 더 확대해 추가 이용하기로 했다. 대신 MS의 독점 이용이 풀렸다. 이후 오픈AI는 MS 외의 다른 클라우드 업체들도 이용할 수 있게 됐다. 해당 협약 이후, 오픈AI는 AWS와 계약을 맺었다.오픈AI는 현재 엔비디아, 오라클, AMD, 브로드컴과 총합 1조5천억 달러 규모의 장기 계약을 체결했다. 오픈AI에 사용되는 칩과 데이터센트 공급을 보장한 것이다. 현재 논의 중인 거래가 성사되면 오픈AI의 기업가치는 5천억 달러(약 740조원) 이상으로 평가될 것으로 예측된다. 이번 협상은 오픈AI가 MS 클라우드와 엔비디아 인공지능(AI) 칩에 집중된 인프라를 다변화하려는 시도로 보인다.배현의 인턴기자 baehyeonui@hankyung.com