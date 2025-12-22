HBM·파운드리 경쟁력 회복…'10만전자' 만든 이재용의 글로벌 경영[2025 올해의 CEO]

삼성전자는 올해 반전 드라마를 썼다. 연초까지는 삼성전자 주력 사업이 경쟁력을 잃었다는 위기론이 정점을 찍었지만 하반기에는 반도체 사업이 완벽하게 회복하며 우려를 잠재웠다.올해 1분기 세계 D램 시장점유율 1위가 삼성전자에서 SK하아닉스로 바뀌면서 업계는 물론 전 국민이 삼성전자의 위기를 실감했다. 상반기 SK하이닉스와 삼성전자 반도체(DS) 사업부의 영업이익은 16배가량 차이 났다. 하지만 하반기에 들어서면서 모바일 사업과 반도체 사업 성과가 나타났고 주가는 사상 처음으로 10만원 선을 넘겼다.올해 사법 리스크를 털어내고 경영 전면에 복귀한 이재용 삼성전자 회장은 고대역폭메모리(HBM)와 파운드리(반도체 위탁생산) 등 산적한 과제를 직접 푸는 해결사로 나섰다.이 회장은 지난 10월 한국을 찾은 젠슨 황 엔비디아 CEO와 ‘깐부 회동’에 나섰다. 젠슨 황은 삼성전자가 엔비디아의 HBM 파트너라고 언급하며 시장의 우려를 불식시켰다. 삼성전자는 최근 5세대 HBM3E를 엔비디아에 납품하기 시작했고, 내년 상반기에는 HBM4 공급망 진입 가능성이 커졌다.HBM 공급망을 다변화하며 자존심 회복에도 나섰다. 삼성전자는 올해 미국 AMD와 주문형 반도체(ASIC) 업체인 브로드컴 등 엔비디아의 경쟁자들과도 계약했다.D램 사업은 회복을 넘어 ‘슈퍼사이클’로 진입했다는 분석이 나온다. HBM으로 메모리 제조사들의 생산능력이 집중되면서 범용 D램과 낸드플래시 가격이 오르기 시작하자 수익성이 급등한 것이다. 그 결과 삼성전자 반도체는 3분기 메모리 1위 왕좌를 탈환했다.수조원대 영업 적자를 내던 파운드리에서도 변화가 감지됐다. 첨단 공정 수주 확대로 가동률 회복이 시작된데 이어 테슬라와 애플 등 빅테크들와 잇따라 계약을 체결했다. 삼성전자는 올해 7월 테슬라와 165억 달러(약 23조원) 규모의 장기 공급 계약을 맺었다. 8월에는 애플에 차세대 이미지센서를 공급하기로 했다고 발표했다.이 회장은 젠슨 황 외에도 자신의 글로벌 네트워크를 적극 활용 해 미래 먹거리와 신사업 발굴에 나섰다. 지난 3월에는 레이쥔 샤오미 회장, 왕촨푸 비야디(BYD) 회장과 회동하고 시진핑 국가주석을 단체 면담했다. 당시 출장은 삼성전기가 BYD 적층세라믹커패시터(MLCC) 공급을 확정 짓는 가시적인 성과로 이어졌다.한국에서는 지난 10월 샘 올트먼 오픈AI CEO와도 직접 만나 차세대 메모리·파운드리 공급을 논의했고 올해만 5차례 미국 출장에 나서 빅테크 리더들과 회동했다. 11월에는 벤츠의 올라 칼레니우스 회장과 승지원에서 만나 미래 모빌리티 기술 협력 방안을 논의했다.이어 아카시 암바니 릴라이언스 회장과 만나 반도체·AI·차세대 통신 등 미래 사업 동맹을 강화했다. 릴라이언스는 최근 인도에 세계 최대 규모의 AI 데이터센터 건설을 추진하는 등 AI 관련 사업도 확장하고 있어 삼성의 AI 반도체·네트워크 솔루션·디스플레이·배터리 등 ‘전 계열사 라인업’이 인도 시장에 한꺼번에 투입될 가능성이 커졌다는 평가가 나온다.이 회장과 암바니 회장은 개인적으로도 돈독한 친분을 유지하고 있다. 암바니 회장의 자녀 결혼식에 모두 초청받은 한국인은 이 회장이 유일하다.한편 이 회장은 ‘뉴삼성’ 전략을 구체화하기 위해 지난 11월 삼성전자가 비상조직으로 운영해온 ‘사업지원 TF’를 8년 만에 정식 조직인 사업지원실로 전환했다. 재계는 이를 삼성이 비상체제를 끝내고 경영 정상화에 나섰다는 신호로 해석했다.김영은 기자 kye0218@hankyung.com