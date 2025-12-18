경기경영자총협회, '시니어 인턴십' 사업 성공적 운영으로 노인복지 증진 기여

경기경영자총협회(회장 김춘호, 이하 경기경총)는 올해 보건복지부가 주관하는 ‘현장실습 훈련지원(시니어인턴십) 사업’을 성공적으로 운영하며 노인복지 향상과 고령층 고용 확대에 의미 있는 성과를 거뒀다고 밝혔다.이번 사업을 통해 경기경총은 만 60세 이상 시니어에게 안정적인 일자리 참여 기회를 제공하고, 지역사회에서의 고령층 일자리 기반을 강화했다. ‘시니어인턴십 사업’은 기업 인건비 지원을 통해 신규·계속 고용을 촉진하는 보건복지부의 대표 노인 일자리 사업으로, 시니어에게 맞는 직종 발굴과 지역사회 참여 확대를 목표로 하고 있다.올해 경기경총은 기업 맞춤형 상담, 참여자 직무적응 지원, 지역 유관기관 협업 등 종합적인 지원 체계를 구축해 시니어 인력의 안정적 근무 환경을 마련했다. 제조·물류·운수 등 고령층 채용 수요가 높은 산업군 중심으로 기업 발굴을 확대하고, 참여자 역량 분석 기반의 맞춤 매칭을 강화함으로써 기업과 구직자 모두의 만족도를 높였다.또한 정기 상담, 직무 보완교육 연계, 근무환경 점검 등을 통해 참여자의 장기 근속을 지원하는 한편, 참여기업에는 행정 지원과 인사·노무 컨설팅을 제공하여 시니어 채용 부담을 완화했다. 이를 통해 고령 인력 활용에 대한 긍정적인 인식 확산에도 기여했다.경기경총 관계자는 “시니어 인력이 다시 일터에서 경험과 역량을 발휘할 수 있도록 돕는 의미 있는 사업이었다”며 “앞으로도 지역사회와 기업이 함께 성장하는 양질의 일자리 창출을 위해 지속적으로 힘쓰겠다”고 전했다.한편, 경기경총은 지난해 ‘노인 일자리 및 사회활동 지원사업 우수기관·유공기관’ 장려상을 수상하며 사업 운영 역량을 인정받은 바 있다. 협회는 향후에도 지역기관 협력 확대, 기업 인식 개선, 시니어 역량 강화 프로그램 고도화 등을 통해 고령층의 안정적 고용 기반 마련과 지속 가능한 일자리 모델 구축에 박차를 가할 예정이다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com