케빈 해싯 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장. 사진=로이터 연합뉴스

차기 의장 탄생 앞두고 독립성 논란

Fed 의장 압박 가능할까

FOMC 의견 통일하기 힘들어

미국 중앙은행(Fed) 의장은 세계 금융시장에서 가장 영향력 있는 정책 결정자로 꼽힌다. 기준금리와 유동성 정책을 통해 미국 경제뿐 아니라 글로벌 자본 흐름에 직접적인 영향을 미치기 때문이다. 이 같은 위상 탓에 Fed 의장 인선과 교체 과정, 그리고 정치적 독립성 논란은 반복적으로 시장의 주목을 받아왔다.현재 도널드 트럼프 미국 대통령은 차기 Fed 의장 인선을 위해 후보들을 면접 중이다. 트럼프 대통령은 12월 16일(현지 시간)엔 크리스토퍼 월러 Fed 이사를 의장 후보로 면접했다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 면접은 17일 이뤄질 예정이지만 인선 과정이 빠르게 진행되고 있고 트럼프 대통령이 계속 고심하고 있는 만큼 면접이 미뤄지거나 취소될 수도 있다고 관계자들은 전했다.차기 Fed 의장 유력 후보로는 케빈 해싯 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장과 케빈 워시 전 Fed 이사가 꼽힌다. 트럼프 대통령은 지난주 워시 전 이사를 면접했으며 워시 전 이사와 해싯 위원장이 Fed 의장 후보 최우선 순위에 있다고 언급했다고 WSJ는 전했다.트럼프 대통령은 12월 12일 WSJ와 인터뷰에서는 “케빈과 케빈이 있다. 난 두 명의 케빈 모두 훌륭하다고 생각한다”고 했다. 월러 이사는 올해 기준금리 인하와 관련해 가장 논리적으로 일관된 주장을 펴 차기 Fed 의장으로 월가가 선호하는 인사로 알려졌다.다만 이번 트럼프 대통령의 Fed 의장 인선이 Fed 독립성을 해칠 수 있다는 우려가 나온다. 트럼프 대통령이 또다시 Fed 의장은 금리 결정을 앞두고 대통령과 상의해야 한다는 입장을 재차 강조했기 때문이다. 그는 “예전에는 대통령과 상의하는 것이 일반적이었지만 지금은 그렇지 않다”며 “그렇게 해야 한다. 나는 똑똑한 목소리이고 듣는 것이 맞다”고 말했다.민주당의 엘리자베스 워런 상원의원은 CNBC 인터뷰에서 “트럼프 대통령이 자신의 뜻대로 움직이는 ‘꼭두각시 의장’을 임명할 수 있다”며 우려를 표하기도 했다. 미국 헤지펀드 업계의 거물인 켄 그리핀 시타델 최고경영자(CEO) 또한 최근 파이낸셜타임스(FT)와의 인터뷰에서 “트럼프 대통령과 새 Fed 의장이 해야 할 가장 중요한 조치는 백악관과 Fed 사이에 거리를 두는 것”이라고 말했다. 앞서 FT는 트럼프 대통령의 측근으로 꼽히는 해싯 위원장이 Fed 의장 유력 후보로 부상한 것과 관련해 채권 투자자 등 월가에서 우려를 제기했다고 보도한 바 있다.트럼프는 자신이 2017년에 지명했던 제롬 파월 의장과 임기 내내 갈등을 이어왔으며 금리인하 속도가 부족하다며 지속해서 압박해 왔다. Fed는 12월 10일 기준금리를 0.25%포인트 인하해 3.5~3.75% 범위로 조정했지만 트럼프는 이를 여전히 “충분하지 않다”고 주장해 왔다. 트럼프는 워시가 본인의 통화정책 시각과 크게 다르지 않다고도 언급했다. 그는 “워시는 금리를 내려야 한다는 내 견해에 동의한다”며 “내가 이야기한 다른 사람들도 마찬가지”라고 말했다.트럼프는 “마음에 드는 후보가 있긴 하지만 신중하려 한다”며 “파월을 지명할 때 잘못된 추천을 받았다”고 말했다. 그는 과거 파월 추천을 했던 스티븐 므누신 전 재무장관을 여러 차례 비판해 왔다.현재는 스콧 베선트 재무장관이 차기 의장 후보군 검증을 주도하고 있다. 다른 후보로는 미셸 보먼 Fed 이사, 블랙록의 채권운용 책임자인 릭 리더 등이 있다. 이들은 총 11명의 최종 검토 대상자 중 마지막까지 남은 인물들이다. 파월 의장의 임기는 내년 5월 종료된다. 그는 조 바이든 전 대통령에 의해 재임명된 바 있다.Fed의 독립성이 공개적으로 위협받았던 사례는 과거에도 있었다. 닉슨 행정부 시절 아서 번스 의장도 독립성 논란의 중심에 있었다. 닉슨 대통령은 재선을 앞두고 완화적 통화정책을 선호했고 번스 의장은 이에 일정 부분 협조했다는 평가를 받는다.이후 1970년대 인플레이션이 심화하면서 이 시기는 Fed 독립성이 훼손될 경우 어떤 부작용이 나타나는지를 보여주는 역사적 교훈으로 자주 언급된다. 이 경험은 이후 Fed 독립성이 왜 제도적으로 강화돼야 하는지에 대한 공감대를 형성하는 계기가 됐다. 정치적 경기 부양이 단기적으로는 효과를 내는 것처럼 보일 수 있지만 통화정책의 신뢰가 훼손될 경우 그 비용은 더 큰 인플레이션과 금융 불안으로 되돌아온다는 인식이 확산했기 때문이다.실제로 1980년대 초 폴 볼커 의장 체제에서 강력한 긴축이 단행될 수 있었던 배경에도 닉슨 행정부 시절의 경험이 남긴 교훈이 작용했다는 평가가 많다. 중앙은행이 정치 일정과 거리를 두고 정책 결정을 내릴 수 있어야 한다는 원칙은 이 시기를 거치며 Fed 내부에 깊이 각인됐다.다행히 제도적으로는 대통령이 구두 압박을 하는 것 외에 Fed 의장을 흔들 수 있는 장치가 거의 없다. Fed 의장은 대통령이 지명하고 상원의 인준을 거쳐 임명된다. 임기는 4년이며 연임 제한은 없다. 다만 Fed 의장은 동시에 이사회 이사로서 최대 14년의 임기를 보장받는다. 이 때문에 대통령이 의장을 교체하고 싶더라도 임기 중 해임은 극히 제한적이다. 파월 의장이 임기를 채울 수 있었던 장치다.Fed 의장이 된다 해도 통화정책을 독단적으로 하기 어렵다. Fed의 통화정책 결정 구조는 종종 ‘의장의 판단’으로 단순화돼 해석되지만 실제로는 개인의 의지가 개입되기 어려운 집단 의사결정 체계에 가깝다. 기준금리를 포함한 주요 통화정책은 연방공개시장위원회(FOMC)의 표결을 통해 결정되며 의장은 이 과정에서 한 표를 행사하는 구성원일 뿐이다.FOMC는 연준 이사 7명과 뉴욕 연은 총재, 그리고 순번제로 투표권을 갖는 지역 연은 총재 4명 등 총 12명의 투표권자로 구성된다. 통화정책은 이들의 다수결로 확정되며 만장일치가 아닐 경우 반대표(dissent)가 기록으로 남는다. 이 같은 구조에서는 대통령의 공개·비공개 압박이 존재하더라도 의장이 단독으로 정책 방향을 좌우하기는 제도적으로 어렵다.실제 회의 과정에서도 의장의 역할은 ‘결정자’보다는 의견 조율자에 가깝다. 회의에 앞서 각 위원의 경기·물가 인식과 정책 성향을 파악하고 표결이 가능한 중간 지점을 설계하는 것이 의장의 핵심 역할이다. 정책 결정은 금리 수준뿐 아니라 성명 문구, 점도표(SEP), 기자회견 메시지까지 포함한 패키지 형태로 조율된다. 이는 위원 간 이견을 흡수하고 표결 과정에서 이탈표를 최소화하기 위한 장치다.이 때문에 대통령이 통화정책에 대한 선호를 노골적으로 드러내더라도 그 영향은 제한적 일 수밖에 없다. 의장이 대통령의 요구를 그대로 반영하려면 다수의 FOMC 위원들을 설득해야 하는데 각 위원은 임기가 보장돼 있고 정치적 독립성이 제도적으로 보호된다. 오히려 외부 압박이 강해질수록 위원회 내부에서는 제도적 독립성을 방어하려는 기류가 강화되는 경우가 적지 않다.월가의 한 리서치 회사 관계자는 “트럼프 대통령 임기도 내년 후반이면 임기 절반에 이른다”며 “정치적 입지도 임기 첫해인 올해와는 달라질 것”이라고 짚었다.뉴욕=박신영 한국경제 특파원 nyusos@hankyung.com