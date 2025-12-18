한국메디칼푸드, 케어밀 스틱젤 3종 연말 프로모션 진행

푸드케어 기업 한국메디칼푸드(대표 장동한)가 연말을 맞아 ‘+KMF Holiday Sale’을 오는 30일까지 진행한다. +KMF Holiday Sale에는 ‘케어밀 스틱젤 3종 선물세트’를 비롯해 ‘미니웰 3종 선물세트’, ‘실버웰’, ‘고단백 VHP’이 포함됐다.케어밀 스틱젤 3종 선물세트는 케어밀 스틱젤 칼마디·케어밀 스틱젤 고단백·케어밀 스틱젤 유산균으로 구성됐다. 이번 +KMF Holiday Sale에는 고단백 VHP가 포함된 것이 특징이다. 고단백 VHP는 구강 섭취가 어려운 경관 급식 환자를 위한 제품이다.한국메디칼푸드 관계자는 “케어밀 스틱젤 3종 선물세트는 뼈, 근육, 장을 동시에 챙길 수 있다”라며 “입으로 음식을 먹기 힘든 환자들을 위한 제품인 고단백 VHP도 KMF Holiday Sale 라인업에 포함했다”고 말했다.케어밀 스틱젤 3종 선물세트(45포)는 칼마디·고단백·유산균 제품을 각각 1 박스씩 담았다. 1세트에 총 3박스(1박스당 15포)를 담은 구성이다. 케어밀 스틱젤 칼마디는 1포당 칼슘 210mg을 함유했다. 식품의약품안전처의 2024 식품영양성분 데이터베이스에 따르면 칼슘 210mg은 우유 약 200ml에 해당하는 양이다. 마그네슘 105mg과 비타민D 10μg도 함유됐다. 1포당 당 함량은 1g 미만인 저당 제품이다. 지방 함량은 0.5g 미만이다.케어밀 스틱젤 고단백은 1포에 단백질 3g을 함유했다. 단백질 3g은 우유 약 100ml에 해당한다. 또한, 피쉬 콜라겐도 함유했다. 피쉬 콜라겐의 흡수율(84%)은 돈피 콜라겐(2%)과 비교했을 때 최대 42배 높다. 케어밀 스틱젤 유산균은 1포당 유산균 100억 CFU(Colony Forming Unit)을 담았다. 케어밀 스틱젤 고단백과 유산균 모두 1포당 지방 함량은 0.5g 미만이며, 당 함량은 1g 미만인 저당 제품이다.미니웰 3종 선물세트는 탄수화물·단백질·지방·비타민·무기질 등 5대 영양 성분을 포함한 영양식 미니웰 3종을 담은 구성이다. 미니웰은 1팩당 단백질 9g이 함유됐으며, 전체 열량은 200킬로칼로리(kcal)이다. 2011년 10월부터 2025년 10월까지 미니웰의 누적 판매량은 1,400만 개를 돌파했다.겨울철 면역 관리와 편안한 소화를 고려한 영양죽 실버웰도 +KMF Holiday Sale을 통해 만나볼 수 있다. 실버웰은 국산 쌀과 검은깨로 만든 영양죽으로, 물이나 우유에 잘 녹는 것이 특징이다. 1포당 칼슘 123mg이 함유됐다. 칼슘 123mg은 우유 약 105ml에 해당한다. 비타민 A·B1도 강화했다. 또한, 실버웰은 소화가 편한 분리유청단백질을 사용했다. 분리유청단백질은 단백질 소화율 교정 아미노산 점수(PDCAA)를 1점을 받았다. 점수가 1에 가까울수록 단백질 품질이 높음을 의미한다.고단백 VHP는 경관 급식 환자를 위해 체액과 삼투압이 같은 수준으로 설계된 등장성 균형 영양식이다. 경관 급식은 입으로 음식 섭취가 어려운 환자에게 관을 통해 위나 장으로 영양분을 공급하는 방법이다. 단백질 등 경관 급식 환자에게 결핍되기 쉬운 성분을 강화했다. 1캔당 단백질 13g을 함유했다. 또한, 분리유청단백질을 사용해 소화 부담을 줄였다. L-아르기닌, 오메가3(EPA+DHA), 아연, 비타민 C·E도 포함됐다.한국메디칼푸드 관계자는 “영양 패키지 형태로 이번 프로모션을 준비했다”라며 “케어밀 스틱젤 3종 선물세트를 포함한 KMF의 제품과 함께 올겨울을 따뜻하게 보내길 바란다”라고 말했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com