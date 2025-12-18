이날 서울 중구 무교동 음식점 모습. 사진=연합뉴스

오마카세 등 사전 예약에 따라 재료와 음식을 준비하는 곳에 예약부도(이하 노쇼)를 내면 총 이용금액의 최대 40%를 물게된다.18일 공정거래위원회(이하 공정위)에 따르면 변화한 소비 현실을 반영해 사업자와 소비자 간 발생한 분쟁이 공정하고 원활하게 처리될 수있도록 소비자분쟁해결기준을 개정·시행한다.오마카세나 파인다이닝처럼 예약에 맞춰 재료를 준비하는 음식점은 예약 취소시 피해가 크다.이를 고려해 ‘예약 기반 음식점’으로 구분하고 예약보증금 상한과 최대 위약금을 일반 음실점보다 높였다.이에 따라 기존에는 분쟁조정 시 예약부도 위약금을 총 이용 금액의 10% 이하로 산정했으나 통상 외식업 원가율이 30% 수준인 점을 고려해 예약 기반 음식점은 총 이용 금액의 40% 이하, 일반 음식점은 20% 이하를 기준으로 위약금을 설정할 수 있게 했다.또 ‘김밥 100줄’과 같은 대량 주문 또는 단체 예약도 예약 부도나 취소로 인한 피해가 크므로 예약 기반 음식점에 준해 예약보증금과 위약금을 정할 수 있도록 했다.다만 음식점이 예약보증금과 위약금 내용을 소비자에게 사전에 알린 경우에만 한정해 적용하도록 명확히 하고 알리지 않은 경우에는 일반 음식점으로 간주하도록 했다.예식장 예약 기준도 변경된다. 예식일에 임박해 계약을 취소하는 경우의 위약금 산정기준을 현실화하고 예식장 사업자 측 사정으로 인한 취소는 소비자에게 미치는 피해가 더 큰 점을 고려해 사업자와 소비자 간 위약금 비율도 차등화했다.예식 취소시 위약금 기준이 강화된다. 예식 29~10일 전 취소는 40% 9~1일 전은 50% 당일 취소는 70%로 조정된다. 기존에는 29일 전부터 당일까지는 모두 35%였다.반면 사업자 측 사정으로 취소 시에는 예식 29일 전이후로는 70%의 정률을 기준으로 위약금을 조정한다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com