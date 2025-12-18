연합뉴스

구글이 자사 AI 칩인 TPU가 파이토치(PyTorch)에서 더 잘 돌아가도록 만드는 프로젝트를 메타와 함께 추진 중이다. AI 반도체 시장에서 독점적 위치에 있는 엔비디아를 견제하기 위함이다.17일(현지시간) 구글이 메타가 개발한 파이토치를 구글의 AI칩 TPU에 최적화하는 기술 개발을 시작했다고 로이터 통신이 보도했다.메타는 구글과의 협력을 통해 엔비디아 의존도를 낮추고, TPU 같은 다른 AI칩을 활용할 수 있다.파이토치는 AI 모델 학습과 추론에 필요한 프로그래밍 과정을 간소화해주는 도구다. 어떤 계산을 해야하는지를 GPU나 TPU 같은 칩에 전달해 실제 연산이 이뤄지도록 한다. 전 세계 AI 개발자들이 파이토치를 활용한다. 따라서 파이토치는 AI업계 표준으로 이용된다. 파이토치는 현재 엔비디아의 GPU에 최적화돼 있다. 이로 인해 개발자들이 엔비디아의 GPU가 아닌 AI칩을 활용하려면 새로운 개발 환경과 도구를 익혀야했다.엔비디아의 독점을 막기 위고, 자사의 AI칩을 활용하도록 구글은 내부 프로젝트 ‘토치TPU’를 진행했다. 토치TPU 프로젝트가 완료되면 개발자들은 기존 파이토치의 GPU에서 TPU로 전환이 가능하다. 엔비디아의 GPU 독주를 막을 수 있다. 구글은 파이토치와 TPU 간 호환성을 높이는 일부 기술을 개방하는 방안을 검토중이라고 밝혔다.메타는 구글과 수십억 달러 규모의 TPU 도입을 논의 중인 것으로 알려졌다. TPU가 도입되면 구글은 AI 칩 판매 증가하고, 메타는 AI 개발에 대한 막대한 인프라 비용을 절감할 수 있다.사실 구글과 메타는 온라인 광고 시장의 라이벌이다. 경쟁 구도의 두 기업이 엔비디아의 독점을 견제하기 위해 전략적으로 동맹 관계를 만들었다.배현의 인턴기자 baehyeonui@hankyung.com