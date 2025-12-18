윤 전 대통령 "자녀에게 올바른 나라를 물려줘야 한다는 절박함이 비상사태 선포 이유"

연합뉴스

윤석열 전 대통령 성탄 메시지.

윤석열 전 대통령은 18일 "자녀에게 올바른 나라를 물려줘야 한다는 절박함이 제가 모든 것을 내어놓고 비상사태를 선포한 이유"라고 밝혔다.이날 윤 전 대통령 접견 변호인인 배의철 변호사는 이 같은 내용이 담긴 메시지를 공개했다.윤 전 대통령은 ‘12. 18 청년 여러분께 드리는 성탄 메시지’라는 제목의 글에서 "다른 사람 자유가 짓밟힐 때 함께 싸우는 것이 이웃사랑이요, 수많은 이웃들이 모여 한 나라를 이루니, ‘이웃사랑은 곧 나라사랑’인 것"이라며 "그러므로 예수님 가르침은 애국의 실천이요, 자유를 억압하는 폭정을 멈추게 하는 힘"이라고 말했다.이어 "그래서 자유와 정의, 주권을 지키기 위해 깨어 일어난 청년 여러분의 ‘이웃사랑’과 ‘나라사랑’ 실천에 든든하고 감사하다"면서 "여러분이 있기에 대한민국의 미래는 밝고 희망적"이라고 밝혔다.윤 전 대통령은 "저희 부부에게는 자녀가 없다. 그래서 여러분이 제게는 자녀처럼 느껴진다. 자식이 잘못되기를 바라는 부모가 어디 있겠느냐"며 "자녀에게 올바른 나라를 물려줘야 한다는 절박함이 제가 모든 것을 내어놓고 비상사태를 선포한 이유 중 하나"라고 주장했다.그러면서 윤 전 대통령은 "그 결과 저는 옥중의 고난 속에 있지만 대한민국은 청년들이 보여준 희망을 얻었다"고 했다.윤 전 대통령은 ‘현재 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교할 수 없다’는 로마서 8장 18절을 인용하면서 "지금은 시련과 고난 속에 있을지라도 여러분의 내일은 더욱 찬란하게 빛날 것"이라고 말했다.그러면서 "성탄의 은총이 청년 여러분의 걸음마다 머물고 무엇보다 건강하며, 여러분의 아름다운 꿈이 이뤄지기를 하나님께 간절히 기도한다"고 덧붙였다.강홍민 기자 khm@hankyung.com