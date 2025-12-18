씽크웨이, ‘인기 캐릭터 IP 협업’ 기계식 키보드 출시

씽크웨이는 페퍼앤솔트 유미어스의 인기 캐릭터 IP ‘곰돌찡·토끼찡’과 협업한 ‘Thinkway 곰돌찡이랑 토끼찡 에디션’을 18일 출시한다고 밝혔다.이번 에디션은 기계식 키보드를 중심으로 크리스탈 팜레스트 2종과 대형 데스크매트로 구성됐다. 캐릭터 콘셉트를 데스크 환경 전반에 반영해 통일감 있는 연출이 가능하도록 기획한 것이 특징이다.‘Thinkway Tauche.F 101 곰돌찡이랑 토끼찡 에디션’은 풀배열 기계식 키보드를 기반으로 제작됐다. 카일 사의 최신 저소음 스위치를 채택해 정숙한 타건감을 제공하며, 키캡에는 5면 승화 인쇄 기법을 적용해 곰돌찡과 토끼찡의 데이트 장면을 섬세하게 구현했다. 전용 일러스트 스페이스바를 추가 증정해 완성도를 높였다.데스크매트는 가로 800mm, 세로 400mm의 대형 사이즈로 제작됐다. 바닥면에는 논슬립 패턴을 적용해 사용 중 밀림을 방지했으며, 가장자리는 오버로크 마감으로 내구성을 강화했다. 전면에는 두 캐릭터의 행복한 휴식 장면을 담은 풀커버 일러스트가 적용됐다.함께 출시되는 크리스탈 팜레스트는 투명하고 견고한 소재로 제작됐으며, 손목 부담을 줄이기 위해 7도 각도로 설계됐다. 디자인은 ‘데이트’와 ‘보쌈’을 테마로 한 두 가지 버전으로 구성됐다.씽크웨이 관계자는 “이번 에디션은 18일부터 온·오프라인에서 동시에 만나볼 수 있다”며, “온라인은 네이버 씽크웨이 브랜드스토어와 카카오톡 선물하기, 오늘의 집을 통해, 오프라인은 서울 잠실과 부산 서면 팝업스토어에서 판매될 예정”이라고 전했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com