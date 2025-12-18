발언하는 이준석 대표 사진=연합뉴스

이준석 개혁신당 의원이 쿠팡 개인정보 유출 청문회 관련 김범석 의장을 공개 질타했다.18일 이 의원의 SNS에 따르면 그는 “어제 12월 17일 국회 과학기술정보방송통신위원회에서 열린 쿠팡 개인정보 유출 청문회는 대한민국 국회 역사에 깊은 수치로 남을 장면이었다”며 “3370만 명에 달하는 국민의 개인정보가 유출된 초유의 사태에도 불구하고 실질적 책임자인 김범석 쿠팡 Inc 의장은 ‘글로벌 CEO로서의 공식 일정’을 이유로 끝내 출석하지 않았다”고 지적했다.이어 “그는 미국 증권거래위원회 공시에서 한국 사업의 최고 운영 의사결정자로 명시된 인물이며 쿠팡 Inc 의결권의 74.3%를 보유한 실질적 지배자”라며 “아마존의 제프 베이조스나 메타의 마크 저커버그가 문제 발생 시 미국 의회에 직접 출석했던 것과 비교하면 김범석 의장의 태도는 한국 국회를 노골적으로 무시한 것으로 볼 수 밖에 없다”고 주장했다.특히 “쿠팡은 한국어를 거의 하지 못하는 외국인 신임대표와 CISO를 증인으로 내세워 청문회를 사실상 ‘영어 듣기평가’로 만들었다”며 “모든 질의응답이 교차 통역으로 진행되며 청문회 흐름은 반복적으로 끊겼고 핵심 질문에는 동문서답만 이어졌다”고 비판했다.이 의원은 제가 김범석 의장이 왜 출석하지 않았느냐고 묻자 신임대표는 “여기 오게 돼 기쁘다”는 답변을 내놓았다며 “책임 있는 해명을 하겠다는 의지는 찾아볼 수 없었다”고 꼬집었다.이어 “더욱 심각한 문제는 쿠팡의 이중 잣대”라며 “쿠팡은 청문회 하루 전 이번 사고를 미국 증권거래위원회에 보고하면서 중대한 사고는 아니”라고 설명했다고 밝혔다.그는 “3370만 명의 개인정보 유출이 중대하지 않다면 도대체 무엇이 중대한 사고입니까”라며 “이미 대만에는 도입한 패스키 보안 기술을 한국에는 2026년에야 도입하겠다는 답변 역시 한국 이용자와 규제를 가볍게 본 결과로 해석될 수 밖에 없다”고 말했다.이 의원은 “국회는 이미 김범석 의장 등에 대해 국회증언감정법 위반 고발을 의결했다”며 “정부는 이번 개인정보 유출 사태를 중대한 법 위반이자 국민 신뢰에 대한 침해로 규정하고 쿠팡에 대해 최고 수준의 규제와 제재를 적용하겠다는 분명한 원칙을 천명해야 한다”고 강조했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com