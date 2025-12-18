김정관 산업통상자원부 장관이 17일 정부세종컨벤션센터에서 이재명 대통령에게 업무보고를 하고 있다.(사진=김범준 기자)
김정관 산업통상자원부 장관이 17일 정부세종컨벤션센터에서 이재명 대통령에게 업무보고를 하고 있다.(사진=김범준 기자)
'일잘러' 김정관 장관, 지선 출마 질문에 "그런 얘기는 자연스레 사라질 것"

강홍민 기자 khm@hankyung.com