[위클리 이슈]

투자자 67%가 돈 벌었다

평균 수익 912만원

12월 16일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스닥 종가 지수와 원·달러 환율이 표시돼 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 91.46포인트(2.24%) 하락한 3999.13으로, 코스닥은 22.72포인트(2.42%) 떨어진 916.11로 장을 마쳤다. 사진=한국경제신문

67.0%.올해 주식투자로 수익을 낸 개인투자자들의 비율이 이같이 나타났다. 10명 중 7명이 주식거래를 통해 수익을 낸 셈이다. “요즘 주식 안 하면 바보”라는 말이 괜히 나온 것이 아님을 수치로 보여줬다.신한투자증권은 올해 1∼11월 국내 주식 거래 데이터를 분석한 결과 이 기간 주식을 매도한 개인투자자의 67.0%가 수익을 기록했다고 12월 18일 밝혔다. 평균 수익액은 912만원이었다.수익액 ‘100만원 이하’가 54.4%로 가장 많았으며 ‘100만원 초과∼1000만원 이하’ 32.3%, ‘1000만원 초과’가 13.3%였다.다만 코스피와 코스닥의 희비는 엇갈렸다. 코스피 종목을 매도한 개인투자자의 71.3%가 수익을 실현한 반면, 코스닥 종목 매도 고객은 수익(52.8%)과 손실(47.2%) 비중이 비슷했다.코스피 수익 상위 종목에는 삼성전자, SK하이닉스, 두산에너빌리티 등이 포함됐다. 코스닥 시장에서는 에코프로, 로보티즈, 레인보우로보틱스 등이 수익 상위 종목에 이름을 올렸다.주식으로 돈을 벌기가 쉬워지면서 투자 열기는 갈수록 뜨거워지고 있다. ‘빚투(빚을 내 투자)’ 평가로 쓰이는 신용거래융자 잔고는 연일 최고치를 경신 중인 상황이다.다만 일각에선 지나치게 과열된 주식투자 분위기를 우려하는 목소리도 나온다. 만약 주가가 하락해 개인투자자들이 빚으로 산 주식을 증권사가 되팔(반대매매) 경우 때문이다.투자 심리가 급랭하고 지수의 추가 하락을 야기해 신용시장에 큰 혼란이 벌어질 수도 있다는 목소리가 제기된다. 신한투자증권 관계자 역시 “개인투자자의 성과는 지수와 종목 선택과 매매 시점에 따라 큰 차이를 보인다”고 지적했다.김정우 기자 enyou@hankyung.com