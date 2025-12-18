“주택시장 정상화 위해 정부·국회와 대화…현안 해결에 적극 나설 것”

김성은 신임 대한주택건설협회 중앙회장이 당선소감을 말하고 있다. 사진=대한주택건설협회

대한주택건설협회가 김성은 덕진종합건설 대표를 14대 중앙회장으로 선출했다.대한주택건설협회는 18일 오전 여의도 KFI타워에서 제 36차 정기총회를 열고 제 14대 신임 회장을 비롯한 임원진을 선출했다고 밝혔다.김 신임 회장은 건축시공기술사로서 공학 박사학위를 보유한 전문가이다. 그는 1999년부터 덕진종합건설을 이끌어온 바 있으며 주택건설에 기여한 공로로 주택건설의날 산업포장(2013년), 국토교통부장관 표창(2009년, 2012년 2회) 등을 받기도 했다.2019년부터는 대한주택건설협회 울산․ 경남도회 제10대, 제11대 회장을 역임하는 등 협회 업무에도 적극 참여했다.신임 회장 임기는 3년으로 2026년 1월 1일부터 시작된다.김성은 회장은 당선 인터뷰를 통해 “정부 관련부처와 국회 등을 직접 방문해 주택시장 정상화방안의 필요성을 호소하고 현안문제들의 조속한 해결을 위해 선제적인 대응을 강화하는 한편, 주택사업과 관련된 입법 등에 대해 효율적으로 대응하기 위해 협회내에 법안위원회를 설치․운영하는 등 다양한 방안을 적극 추진할 것”이라고 강조했다.김 회장은 “장기간 지속되고 있는 실물경제 침체로 인해 주택시장이 위축됨에 따라 중견⸱중소주택건설업체들의 사업여건이 갈수록 악화되고 있는 어려운 시기에 중책을 맡게 되어 막중한 책임감이 앞선다”며 “그동안 협회 임원을 했던 경험을 토대로 회원업체들이 지금의 위기상황을 슬기롭게 극복하여, 국민주거수준 향상과 주택산업 발전에 이바지할 수 있도록 혼신의 노력을 기울이겠다”고 당선소감을 밝혔다.민보름 기자 brmin@hankyung.com