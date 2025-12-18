국가데이터처(옛 통계청)에 따르면 올해 5월 외국인 취업자 수는 110만9000명으로 지난해 대비 9.4% 증가했다. 이는 5월 국내 전체 취업자(2916만 명)의 3.8%에 해당하는 수치다.
국내 상주하는 전체 외국인은 169만2000명으로 지난해 대비 8.4%(13만2000명) 증가했다. 유학생이 지난해보다 18.2%(3만6000명) 늘어 증가세가 두드러졌다.
정부·대학을 비롯한 다양한 단체들이 유학생 유치를 위한 정책적 노력을 하고 있다. 또 한국 문화에 대한 외국인들의 관심이 높아지고 있다. 이런 원인들로 인해 국내 외국인 수가 증가한다는 분석이 지배적이다.
유학생 신분으로 국내 상주하는 외국인들은 한국에 온 이유에 대해 ‘교육 과정이 우수해서’가 34.0%로 가장 높았다. 또 한국에서 전공이 관심 분야와 잘 맞아서(20.5%)와 ‘한국 학위가 취직에 도움이 돼서(10.1%)가 뒤를 이었다.
연령대는 2030세대에서 증가세가 컸다. 15~29세는 지난해 대비 12.8%(5만9000명), 30대는 7.8%(3만4000명) 증가했다.
국내 외국인 근로자 중 월평균 임금을 300만 이상 받는 비중은 36.9%, 200만~300만원을 받는 비중은 50.2%이다.
