대방건설 제공

국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면 10·15 규제 시행 이후 50일간 서울 아파트 거래량은 규제 직전 대비 60% 이상 급감하며 전반적인 거래절벽이 나타났다. 다하지만 같은 기간 30억원 이상 초고가 아파트 거래는 오히려 증가하며, 시장 내에서 ‘체급별 분화’가 뚜렷해졌다는 분석이 나온다. 중저가 구축 단지의 매수세가 급격히 위축된 반면, 입지·브랜드·상품성이 검증된 하이엔드 단지에는 선택적 거래가 이어졌다는 것이다.이는 시장 불확실성이 커질수록 자금이 가격이 아닌 안정성과 희소성을 기준으로 이동한다는 점을 보여준다. 거래가 줄어드는 국면에서는 매수자의 선택지가 좁아지고, 이 과정에서 지역 내 기준점 역할을 하는 ‘대장 단지’로 수요가 집중되는 구조가 반복돼왔다.이 같은 현상은 서울 동북권 대표 교통 요지인 청량리 일대에서도 확인된다. 청량리에는 다수의 주거 단지가 밀집해 있지만, 최근 거래 흐름은 특정 고층 주상복합 단지를 중심으로 집중되는 양상을 보였다.실제 ‘청량리역 롯데캐슬 SKY-L65’의 전용 84㎡는 지난 10월 기준 18억 8500만원에 거래되었다. 같은 생활권에 위치한 ‘동대문 롯데캐슬’의 동일 전용면적 거래가 약 15억, ‘청량리역 해링턴플레이스’가 약 14억에 거래된 데에 비해 약 4~5억원 가량 높은 실거래가 수준을 유지하고 있다. 시장 조정 국면에서도 해당 단지가 가격 상단을 지켜낸 배경으로는 교통 편의성이 우수한 입지 요인과 고층 랜드마크 상징성 등이 꼽힌다.이러한 체급 분화 현상은 수도권 신도시에서도 동일하게 나타난다. 동탄에서는 비슷한 시기 아파트가 다수 공급됐음에도 불구하고, 최근 거래 흐름은 하이엔드로 분류되는 일부 단지에 집중되는 모습이다.‘동탄역 롯데캐슬’의 경우 전용 84㎡가 11월 17억 5000만원에 거래되며, 인근에 위치한 주상복합 단지인 ‘동탄역 린스트라우스’가 이달 12억원에 거래된 데에 비해 5억 이상의 가격 차이를 보였다.또 다른 하이엔드 단지인 ‘동탄역 디에트르 퍼스티지’ 역시 2021년 1순위 청약에서 809대1의 경쟁률을 기록하며, 당시 역대 청약 경쟁률 1위에 오르기도 했다. 해당 단지를 시공한 대방건설은 우수한 입지와 최고 49층 고층 설계 및 생활 편의성을 높이는 고급 커뮤니티 및 단지 구성을 기반으로, 동탄 내 대표 주상복합으로 시공했다는 평가를 받고 있다.하이엔드 단지는 핵심 입지, 대체재가 드문 고급 상품 구성, 고층 랜드마크 상징성 등을 바탕으로 부동산 조정기에는 가격 방어력을 확보하고, 이후 회복 국면에서는 일반 단지와의 격차를 확대하는 경향을 보여왔다.이 같은 흐름 가운데 제3연륙교 진입부까지 차량 기준 2분대 입지와 프리미엄 요소를 적용한 49층 고층 단지라는 점에서 ‘영종국제도시 디에트르 라 메르 Ⅰ’에 대한 관심이 커지고 있다.최고 49층, 총 1,009세대 규모로 들어서는 ‘디에트르 라메르 Ⅰ’은 전용 84·104·113㎡ 중대형 위주 평면으로 구성된다. 일부세대에서 오션뷰 조망이 가능하며, 조망 및 채광의 극대화를 위해 거실뿐만 아니라 발코니 일부와 알파룸(A타입 기준)에도 통창 및 유리난간 설계를 적용했다. 또한 ‘디에트르’ 브랜드의 대표 특장점인 ‘광폭거실’ 설계와 타사 대비 여유로운 서비스 면적을 확보했고, 2.35m 천정고 설계로 세대 내부 공간감을 강화했다.단지 설계 역시 프리미엄 단지로서의 경쟁력이 돋보인다. 영종도 내에서도 최대 수준인 세대당 약 1.9대의 넉넉한 주차공간을 확보했다. 전기차 충전소에는 화재 방지 시스템을 적용하는 등 최신 안전 설비도 도입했다. 사우나, 유아풀과 온수풀까지 갖춘 3레인 실내수영장, 스크린골프 3실 포함 골프라운지 등 다양한 커뮤니티시설과 석가산, 물놀이터 등이 예정된 단지 조경 역시 눈에 띈다. 단지 외관에는 ‘커튼월룩’ 설계 적용 및 다양한 간접조명을 설치했다.한편 ‘디에트르 라 메르 Ⅰ’은 2029년 10월 입주 예정으로, 분양 시 계약금만으로 약 4년간의 개발 기간을 확보할 수 있다. 견본주택은 인천 서구 청라동 일원에 이달 개관을 앞두고 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com