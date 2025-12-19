㈜에클랏홀딩스, 전시 ‘오래된 미래’ DFA 디자인 포 아시아 어워드 2025 우수상

㈜에클랏홀딩스(ECLAT HOLDINGS)가 기획한 전시 '오래된 미래 – 2225년에서 온 초대장'이 글로벌 디자인 어워드인 DFA Design for Asia Awards 2025 공간디자인 부문에서 Winner(우수상)에 선정됐다.이번 수상은 에클랏홀딩스가 강조해 온 ‘Sustainable New Luxury(지속가능한 뉴 럭셔리)’라는 비전이 소재 기반 공간 브랜딩과 감각 중심의 공간 경험 기획을 통해 국제 디자인 무대에서도 의미 있게 평가받았음을 보여준다.DFA 디자인 포 아시아 어워드는 2003년 홍콩디자인센터가 설립한 아시아권 국제 디자인 시상식으로, 지난 22년간 40여 개국에서 3,000점 이상의 프로젝트가 출품되며 아시아를 대표하는 글로벌 디자인 어워드로 평가받아 왔다. 다양한 디자인 분야와 글로벌 프로젝트가 경쟁하는 시상식인 만큼, 에클랏홀딩스가 선보인 전시·공간 기획이 국제 무대에서도 경쟁력을 갖춘 작업으로 평가받았다는 점에서 의미가 크다.이번 수상을 이끈 에클랏홀딩스의 전시 '오래된 미래 – 2225년에서 온 초대장'은 ‘흙(Clay)’이라는 원초적 자연 재료와 시간·감각·서사성을 탐구한 실험적 공간 기획으로 주목받았다. 전시는 흙의 본질을 시각·촉각적으로 체험하는 공간, 재료가 남긴 흔적과 시간성을 해석하는 장면, 빛·반사·진동을 활용한 감각 확장 연출로 이어지며, 공간 전체를 하나의 서사적 경험으로 설계한 점이 특징이다.에클랏홀딩스는 공간을 구성하는 모든 재료와 솔루션을 아우르는 토털 공간 디자인 소재 그룹이다. 자회사 에클랏코리아(건축·인테리어 마감재), 더디자인웨어앤파트너스(가구·주방·조명·욕실·웰니스), 트렌드프레소(건축·디자인 전문 미디어) 등 분야별 전문 브랜드를 기반으로 국내 공간 디자인 시장에서 차별화된 경쟁력을 확보해 왔다.2026년에는 성수동 본사 쇼룸을 오픈해 ‘Sustainable New Luxury’ 비전을 실제 공간에서 구현하는 거점으로 활용하고, 주방·가구·욕실·웰니스 등 생활 전반을 아우르는 고급 공간 문화를 직접 선보이며, 성수 디자인 허브와의 시너지도 강화할 계획이다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com