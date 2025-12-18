K컬처, 틱톡 타고 확산… “유행 아닌 장르로 진화”

K-컬처가 글로벌 콘텐츠 플랫폼 틱톡(TikTok)을 중심으로 확산 속도를 높이고 있다. 단발성 유행을 넘어 글로벌 시장에서 하나의 장르로 자리 잡으며, 실제 소비와 비즈니스 성과로 연결되는 흐름이 뚜렷해지고 있다는 분석이다.틱톡은 18일 서울 강남 CGV 청담씨네시티에서 ‘2025 틱톡 미디어 데이’를 열고, 2025년 한 해 동안의 주요 성과와 한국 문화의 글로벌 확산 현황을 공개했다.전 세계 10억 명 이상의 사용자를 보유한 틱톡에는 하루 평균 1억 개 이상의 동영상이 게시되고 있다. 틱톡이 한국을 포함한 70여 개국 데이터를 분석한 결과, 최근 3년간 생성된 K-컬처 주요 해시태그 가운데 약 절반이 최근 12개월 내에 집중적으로 생성된 것으로 나타났다.조사 대상 해시태그는 #K팝, #K뷰티, #K스킨케어, #K푸드, #K패션 등이다. 이 가운데 K스킨케어는 최근 1년간 게시물이 100만 건 생성되며, 최근 3년 전체 게시글의 약 60%를 차지해 가장 가파른 성장세를 보였다. K팝 관련 게시물 역시 12개월 동안 약 1400만 건이 게시돼 최근 3년 전체의 49%를 차지했다.정재훈 틱톡코리아 콘텐츠 운영총괄은 “K-컬처 관련 해시태그 절반 이상이 최근 12개월 사이 생성됐다는 점은 시간이 지날수록 더 많은 컨텐츠가 만들어지고 있다는 의미"라며 “특정 지역에서의 일시적 유행이 아니라 다양한 문화권에서 동시에 확산되고 있으며 그 범위도 점차 확대되고 있다”고 설명했다.이어 "트렌드 변화 속도가 빠른 환경 속에서도 K-컬처는 단발성 유행이 아닌 하나의 장르로 자리 잡고 있다”며 “단순히 콘텐츠를 소비하는 데서 나아가 이용자가 직접 참여하는 문화로 자리잡았다”고 덧붙였다.이 같은 확산은 비즈니스 성과로도 이어지고 있다. 틱톡 이용자 대상 조사에서 응답자의 70%는 K뷰티 제품에 더 많은 비용을 지출할 의향이 있다고 답했으며, K푸드에 대한 추가 지출 의향은 63%에 달했다. K뮤직에 더 많은 시간을 쓰겠다는 응답은 56%, K드라마를 계속 시청하거나 새롭게 보기 시작할 가능성이 있다는 응답은 82%로 집계됐다.틱톡샵을 통한 구매 경험도 확대되고 있다. 틱톡샵에서 K뷰티·K푸드 제품을 구매한 경험이 있다고 답한 비율은 53%에 달했으며, 틱톡샵 미국 뷰티 카테고리에서는 K뷰티 브랜드가 가장 높은 성과를 기록했다.매티 린 틱톡코리아 글로벌 비즈니스 솔루션 제너럴 매니저는 “K컬처 관련 시장은 2030년까지 지속적으로 성장할 것”이라며, “2030년에는 295조 원 이상의 경제적 효과를 창출할 것으로 전망된다”고 말했다.이어 “틱톡 본사에도 한국 시장을 틱톡샵의 주요 진출 후보지로 주목하고 있다”며 “한국 시장에 대한 투자를 이어가는 동시에, 내년에는 셀러들이 틱톡에서 보다 효율적으로 비즈니스를 운영할 수 있도록 자동화 기능을 새롭게 도입하고 기존 기능도 개선할 계획”이라고 밝혔다. 현재 틱톡샵은 미국, 영국, 프랑스 등에서 운영 되고 있다.한편 틱톡은 ‘2025 이어 인 뮤직(Year in Music)’을 통해 올해 한국 이용자들에게 가장 큰 인기를 얻은 노래 10곡을 발표했다. 1위는 한국의 술 게임 ‘아파트’에서 착안한 로제와 브루노 마스의 ‘APT.’가 차지했다.김민주 기자 minjoo@hankyung.com