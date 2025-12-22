제조 부문 올해의 CEO

정기선 HD현대 회장. 사진=HD현대

HD현대 실적. 그래픽=박명규 기자

정기선 HD현대 회장이 지난 10월 취임과 동시에 그룹의 근간을 바꾸는 대대적인 사업 재편에 드라이브를 걸고 있다. 단순히 외형을 키우는 수준을 넘어 조선·건설기계 등 핵심 사업 부문의 물리적 결합을 통해 ‘압도적 1위’를 굳히겠다는 전략이다.HD현대는 ‘조선 1위 기업’이라는 기존 틀을 넘어 글로벌 해양 산업과 안보 협력의 한 축으로 역할을 넓히고 있다. 2025년은 HD현대 2.0이 본격적인 실행 국면에 들어선 해로 기록될 전망이다.정 회장 리더십의 정점은 조선 부문의 전격적인 통합이다. 지난 12월 1일 HD현대중공업과 HD현대미포는 ‘통합 HD현대중공업’으로 한 몸이 됐다. 이는 양적·질적 대형화를 통해 시장 다변화와 최첨단 기술 개발을 선점하겠다는 정 회장의 강력한 실용주의가 반영된 결과다.정 회장은 이번 합병을 통해 ‘마스가(MASGA) 프로젝트’와 방산 분야의 시너지를 극대화하는 데 주력하고 있다.기존 HD현대중공업이 보유한 독보적인 함정 건조 노하우에 HD현대미포의 특화된 도크와 설비, 인적 역량을 결합하는 것이 골자다. 이를 통해 현재 수준보다 10배 늘어난 2035년 방산 매출 10조원 달성을 정조준했다.고부가가치 특수선 시장에서 초격차를 벌리겠다는 선언이다. 해외 사업의 ‘컨트롤타워’ 구축도 마쳤다. 올해 12월 싱가포르에 설립되는 신규 투자법인은 베트남(HD현대베트남조선), 필리핀(HD현대중공업필리핀) 등 해외 생산 거점을 총괄하는 허브 역할을 맡는다.건설기계 부문인 HD현대건설기계와 HD현대인프라코어는 2026년 1월 ‘HD건설기계’라는 통합 법인으로 새 출발 한다. 엔진부터 AM(애프터마켓)까지 전 영역을 통합 관리해 2030년 매출 14조8000억원을 달성, 명실상부한 글로벌 톱티어 수준으로 올라서겠다는 계획이다.글로벌 생산 영토 확장도 속도감 있게 진행 중이다. 정 회장은 중국 등 경쟁국의 추격이 거센 일반 상선 시장에서 주도권을 확보하기 위해 필리핀, 인도, 페루 등지에 생산 야드를 확충하고 있다.지난 9월 필리핀 야드에서 선박 강재 절단식을 가졌으며, 8월에는 베트남의 친환경 선박 탱크 제작 기지(HD현대에코비나)를 인수해 아시아권 항만 크레인 사업 거점까지 확보했다. 또한 인도 최대 국영 조선소인 코친조선소와 설계·구매 지원을 위한 MOU를 체결하는 등 전 세계 주요 전략 요충지에 HD현대의 깃발을 꽂고 있다.정 회장의 역할은 국내 경영에만 머물지 않는다. 그는 APEC 등 주요 국제 행사와 글로벌 비즈니스 무대에 잇따라 참석하며 한국 조선·해양 산업을 대표하는 민간 외교 창구 역할을 수행하고 있다.에너지 전환, 해양 안보, 공급망 재편이 논의되는 자리에서 HD현대의 기술력과 협력 모델을 직접 설명하며 글로벌 네트워크를 넓히고 있다.지난 10월 APEC CEO 서밋에서 정 회장은 기조연설자로 나서 AI와 탈탄소 솔루션을 중심으로 한 ‘미래 조선업’의 비전을 제시했다. 이는 HD현대가 단순 제조사를 넘어 글로벌 기술 트렌드를 선도하는 테크 기업으로 각인되는 결정적 계기가 됐다는 평가다.정 회장의 대외 행보는 단순히 네트워크 확장을 넘어 구체적인 사업 성과로 가시화되고 있다. 미국 SMR(소형모듈원자로) 기업 테라파워 투자를 주도하며 빌 게이츠 회장과 직접 협력 방안을 논의했고 세계적 빅데이터 기업 팔란티어와 손잡고 ‘스마트 조선소’ 구축을 진두지휘하고 있다.HD현대는 MASGA로 대표되는 한·미 조선 동맹에서도 핵심 축 역할을 하고 있다. 정 회장은 미 해군성 장관을 울산 조선소로 초청해 기술력을 직접 브리핑하고 미 상무장관 주관하에 ‘한·미 조선산업 공동 투자 프로그램’ 양해각서를 체결하는 등 국가적 차원의 경제 외교관 역할도 자처하고 있다.1982년생, 대일외국어고, 연세대 경제학과, 스탠퍼드대 MBA2009년 HD한국조선해양 입사2011년 보스턴컨설팅그룹2018년 HD현대마린솔루션 대표이사 부사장·HD현대중공업 선박해양영업본부 대표2021년 HD현대중공업 선박해양영업본부 담당 사장, HD현대·HD한국조선해양 대표이사 사장2023년 HD현대·HD한국조선해양 대표이사 부회장2024년 HD현대·HD한국조선해양 대표이사 수석부회장2025년 HD현대·HD한국조선해양·HD현대사이트솔루션 대표이사 회장(현)안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com