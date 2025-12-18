고려아연 온산제련소. 사진=고려아연

최윤범 고려아연 회장과 김두겸 울산시장이 12월 17일 울산시청에서 만난 모습. 사진=고려아연

고려아연이 오는 2029년까지 울산 등 국내에 약 1조5000억원 규모의 투자를 진행할 계획이라고 18일 밝혔다.최근 발표한 미국 제련소 건립과 관련해 일각에서 국내 사업 위축 우려가 제기되자, 국내 투자 및 연구개발(R&D) 강화 방침을 강조한 것으로 해석된다.고려아연은 이날 보도자료에서 국내를 전략 광물·비철금속 허브로 육성하기 위해 R&D, 자원 순환, 환경·안전 인프라 전반에 걸쳐 투자를 확대하겠다고 밝혔다.전략 광물 분야에서 게르마늄 공장 신설에 약 1400억원, 갈륨 회수 공정 구축에 약 557억원을 투입한다. 회사는 이를 통해 2028년부터 게르마늄 연 12톤, 갈륨 연 15톤을 생산해 연 600억원 규모의 추가 수익을 기대한다고 밝혔다.또다른 전략광물인 비스무트 공장 증설에도 내년까지 약 300억원을 투자해 생산 능력을 연 1000톤에서 1500톤으로 확대한다.비스무트는 고온 초전도체, 차량 변속기 부품 등에 쓰이는 금속으로, 미국의 비스무트 수입 중 한국산 비중이 23%로 중국산(67%)에 이어 두 번째로 높다.R&D 부문에서는 인천 송도에 R&D센터를 신설해 2028년 3월까지 약 1500억원을 투입한다.2차전지 소재 사업과 관련해서는 올인원 니켈 제련소 건설에 약 5200억원을 투자해 2027년 상업 가동 시 연 4만2600톤의 배터리용 니켈을 생산할 계획이다.안전 분야 투자도 이어간다. 1800억원 이상을 투자해 지하 1층, 지상 8층 규모의 통합 관제센터를 건립할 계획이다. 온산제련소의 모든 상황을 실시간으로 모니터링하고 위기 상황이 발생했을 때 신속하게 대응하고 제어하는 시스템을 구축한다.고려아연 관계자는 "공급망 다변화와 한미 경제안보 협력 강화 차원에서 추진하는 미국 제련소 건립 투자와 투트랙으로 국내 투자에도 적극적으로 임하고 있다"며 "국가 경제 활력 제고에 기여하고 미래 성장동력을 확보하는 한편 대한민국이 글로벌 비철금속 제련업의 메카로 도약할 수 있도록 흔들림 없이 국내 투자를 이행하겠다"고 밝혔다.아울러 최윤범 고려아연 회장은 전날 직접 울산과 노조를 찾아 국내 고용과 투자를 축소하지 않겠다는 입장을 재확인했다.미국 제련소 건설을 포함한 총 11조원 규모의 대미 투자 결정 이후 제기된 ‘국내 공동화’ 우려를 불식시키기 위한 행보로 풀이된다.최 회장은 노조 관계자들을 만나 "미국 제련소 건설로 온산제련소의 고용과 투자가 줄어들 것이라는 주장은 사실과 다르다"며 "안정적인 고용 기조는 흔들림이 없고 투자 역시 감소하지 않을 것"이라고 밝혔다.최 회장은 미국제련소 건설과 운영에 온산제련소 인력을 투입하지만 그만큼 온산제련소에 필요한 대체 인력을 채용할 계획이라고 설명했다. 고려아연은 2026년 대졸 신입사원 채용 규모를 기존 계획 대비 2배 이상 늘릴 것이라고 밝혔다.같은 날 울산시청을 찾아 김두겸 울산시장에게 미국 제련소 건설 계획과 파급 효과를 설명하며, 미국 제련소 가동을 이유로 온산제련소 생산 물량을 이전하는 일은 없을 것이라고 강조했다.한편 이날 고려아연과 경영권 분쟁을 벌이고 있는 영풍·MBK파트너스 측은 보도자료를 내고 고려아연이 미국 제련소 건설을 추진하면서 현지 합작법인에 대한 제3자 유상증자 시점을 12월 26일로 잡아 내년 3월 주주총회를 앞두고 영풍·MBK 측 지분율을 희석하는 것은 물론 배당금으로 약 442억원이 외부로 유출되는 결과를 초래했다고 비판했다.이에 대해 고려아연 측은 "미국 제련소 투자는 미국 측과 협의해 설립 계획을 수립하고 회사 정관과 이사회 규정에 따라 적법하게 추진하는 것"이라며 "인위적으로 배당 자격과 배당일을 조정하는 것이야말로 자유로운 자본시장 질서와 상법에 위배되는 행위"라고 반박했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com