금과 은 / 이코노믹 타임스

국제 은(銀) 시세가 최초로 온스(약 28g)당 60달러를 넘어섰다. 내년에는 100 달러까지 상승한다는 분석이 따른다.18일 시카고파생상품거래소그룹(CME) 산하 금속선물거래소 코멕스(COMEX)에서 내년 3월 인도분 은(銀) 선물은 66.9달러에 거래됐다. 이는 전장 대비 5.7% 상승했다. 또 지난해 말 대비 두 배 이상 오른 수준이다.트럼프 대통령이 귀금속에 관세를 부과할 거란 우려가 확산된 바 있다. 이가 시행되기 전 금과 은을 미국으로 대거 이동시킨 것이 은 가격 급등 원인으로 분석된다. 실제로 런던 시장의 거래 가능 재고가 급감했다. 런던은 귀금속의 세계 창고로 불릴 만큼 금·은 거래의 글로벌 허브다.최대 금 소비국인 중국이 지난달부터 거래소 외 판매되는 금에 대한 부가가치세 환급을 종료했다. 인도에서는 은 수요가 급증하고 글로벌 지수상장펀드(ETF)의 은 실물 보유량이 증가했다. 또 미국의 기준금리 인하가 예상된다. 이런 점들 모두가 최근 은 가격 상승 요인으로 해석된다.미국 지질조사국(USGS)이 은을 주요광물로 지정했던 점이 관세부과나 무역제한을 야기할 수 있다는 분석도 따른다.은(銀)은 금 대비 저평가 된 인식이 강하고, 장기적으로 금이 오르면 은은 항상 따라 올랐다. 따라서 2026년에도 금 따라 가격은 상승할 것이며 온스당 100달러를 돌파할 수 있다는 것이 전문가들의 지배적인 분석이다.박정원 인턴 기자 jason201477@hankyung.com