우리 국민 4명 중 3명이 AI 서비스를 이용해본 것으로 조사됐다.18일 이동통신 전문 조사기관 컨슈머인사이트가 발표한 2025년 하반기 이동통신 기획조사에 따르면, AI 서비스를 한 번 이상 이용해본 소비자는 74%였다.이용빈도는 ‘주 3~4회’(26%)가 가장 많았다. ‘주 1~2회’와 ‘거의 매일’은 각각 23%를 차지했다. AI 서비스를 이용해본 사람들 중 72%가 일주일에 1회 이상 사용한다는 뜻이다.이용 연령대는 30대와 20대는 각각 86%, 83%의 경험률을 보였다. 20,30대는 5명 중 4명 이상 AI 서비스를 이용했다. 40대는 76%, 50대는 67%, 60대 이상은 56%였다. 대부분의 연령대에서 과반수가 AI를 이용해봤다.호기심이나 단순체험 단계를 벗어나서 대부분의 소비자가 생활이나 업무에 활용하는 보편 서비스로 이용된다는 분석이다.챗GPT는 54%의 이용경험률을 기록했다. 비경험자를 포함한 전체 응답자를 기준으로 한 조사다. 상반기에는 47%를 기록했는데, 하반기에는 7%P가 올랐다. 2위는 구글의 ‘제미나이’였다. 30%의 이용경험률을 가지고 있다. 상반기에 비해 16%P나 올랐다. 6개월 만에 이용경험률이 2배가 된 높은 상승률이다. 지난 6월 신규 출시한 제미나이 2.5 모델이 높은 성능을 인정받아 이용자가 늘었다는 분석이다.국산 서비스로는 ‘에이닷’과 ‘뤼튼’이 있다. 각각 17%, 13%로 3,4위를 차지했다. 뤼튼 6%P의 상승세를 기록했는데, ‘뤼튼3.0’의 출시와 모델 지드래곤의 영향이라고 추정했다. ‘뤼튼 3.0’은 AI 검색과 생산성 보조 기능, ‘나만의 AI’ 등 개인화 기능을 강화했다.AI 이용자들은 평균 2.2개의 AI 서비스를 경험하고 있는 것으로 조사됐다. 에이닷이나 익시오는 AI에이전트 서비스로 특화됐다. 뤼튼이나 클로바X는 글쓰기 서비스, 클로바노트는 음성인식에 특화됐다. 각 이용자들은 영역에 따라 여러 개의 AI서비스를 이용하는 것으로 보인다.컨슈머인사이트의 이번 조사는 지난 10월13일~11월10일 14세 이상 휴대전화 이용자 3148명을 대상으로 진행됐다. AI 서비스 이용 경험에 대해 물으며 응답자들에게 21개의 AI 모델을 제시했다. 이후 상위 10개를 대상으로 비교·분석했다.배현의 인턴기자 baehyeonui@hankyung.com