민간 아파트 청약 경쟁률이 27개월 만에 최저

분양 미달 단지 비중도 급증

대구의 한 아파트에 '1억 이상 파격 할인' 현수막이 걸려 있다. 사진=뉴스1

부동산 시장에 한파가 몰아치고 있다. 지난달 전국 민간 아파트 청약 경쟁률이 27개월 만에 최저치를 나타냈으며, 분양에 나선 단지 10곳 중 6곳 이상이 미달을 기록했다.분양평가 전문회사 리얼하우스가 청약홈 자료를 분석한 결과, 11월 기준 전국 민간 아파트 1순위 평균 청약 경쟁률(이동평균)은 6.8대 1이었다. 이는 2023년 8월(6.59대 1) 이후 27개월 만에 가장 낮은 수치다.청약 경쟁률은 하락을 거듭하면서 9월과 10월에 이어 3개월 연속 '올해 최저치'를 경신하고 있다.월별 추이를 보면 올해 청약 경쟁률은 5월 14.80대 1로 정점을 찍은 뒤 하락세를 보였다. 7월(9.08대 1)부터 5개월 연속 한 자릿수에 머물렀고, 11월에는 7대 1 선마저 무너졌다. 청약 시장의 수요 흡수력이 빠르게 약화되고 있음을 보여주는 대목이다.특히 시장 체감도를 가늠할 수 있는 미달 단지 비중도 급증했다. 11월 분양에 나선 전국 37개 단지 가운데 24개 단지가 1순위 경쟁률 1대 1을 넘기지 못했다. 이는 전체의 64.86%에 해당하는 수준이다. 전달 42.31%보다 22.55%포인트(P)나 급증했다. 신규 분양 물량을 소화하지 못하는 단지가 빠르게 늘고 있는 셈이다.다만 모든 지역이 부진한 것은 아니다. 입지 경쟁력이 뚜렷한 일부 단지에는 수요가 집중되는 '선별 청약' 현상이 뚜렷했다. 경남 창원 '창원센트럴아이파크'는 1순위 청약에서 706.61대 1의 경쟁률을 기록하며 올해 전국 최고 흥행 단지로 이름을 올렸다.전북 전주 '송천아르티엠더숲'(21.16대 1), 인천 검단 '호반써밋Ⅲ'(43.55대 1) 등도 비교적 양호한 성적을 거뒀다.전문가들은 정부 규제를 청약 시장 위축의 배경으로 지목했다.리얼하우스 김선아 분양분석팀장은 "10·15 대책 이후 수도권을 중심으로 규제지역이 확대되고 대출 규제가 강화되면서 실수요자들의 자금 조달 부담이 커졌다"며 "그 결과 청약 시장 전반은 위축되고, 입지와 상품성이 검증된 단지로만 수요가 몰리는 선별 청약 현상이 더욱 심화되고 있다"고 분석했다.김정우 기자 enyou@hankyung.com