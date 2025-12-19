[SGC그룹 정기 임원 승진 인사]

◇SGC에너지
▲ 상무보 윤정호

◇SGC E&C
▲ 부사장 이희송
▲ 전무 박학수
▲ 상무 강성수
▲ 상무보 안병운 안우성 이완우 김상헌 김용환

◇SGC솔루션
▲ 상무 오성근


안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com