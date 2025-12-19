홈 한경BUSINESS [인사] SGC그룹 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202512193512b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.12.19 10:12 수정2025.12.19 10:12 안옥희 기자 [SGC그룹 정기 임원 승진 인사]◇SGC에너지▲ 상무보 윤정호◇SGC E&C▲ 부사장 이희송▲ 전무 박학수▲ 상무 강성수▲ 상무보 안병운 안우성 이완우 김상헌 김용환◇SGC솔루션▲ 상무 오성근 안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 백화점도 '구조조정'...롯데에 무슨 일이 [속보]이재명 대통령 "북한, 남쪽이 북침할까 걱정" 은(銀) 가격 60달러 돌파, 내년 100 달러까지 가나? “개미덕에” 증권사 수익률 사상 최고...금융 당국 경고 "李대통령 잘한다" 55%···민주 40%·국힘 26%