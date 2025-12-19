AFC 아시아축구연맹 시상식 메인 무대 디자인/사진=모츠

국내 마케팅 에이전시 모츠(MOTZ, 대표 손동명)가 럭셔리 및 글로벌 브랜드의 공간·무대 디자인 수요에 대응하기 위해 한예종(한국예술종합학교) 출신 디자이너를 영입했다고 19일 밝혔다.모츠는 2007년 설립 이후 까르띠에, 반클리프 아펠, 오메가, 피아제 등 세계 유수의 럭셔리 브랜드와 삼성전자, 현대자동차, 현대카드 등 대기업 프로젝트를 수행하며 국내 대표 경험 디자인 기업으로 자리매김했다. 이번 영입은 그동안 쌓아온 기반 위에 프리미엄 디자인 역량을 한층 정교하게 다지기 위한 전략적 결정이다.새롭게 합류한 디자이너는 AFC 아시아축구연맹 시상식 메인 무대, 아디다스 그라운드 성수 패션쇼 등 굵직한 행사와 CJ ENM 방송 프로그램 ‘대탈출’, JYP ‘갓세븐 컴백쇼’ 등 다수의 방송 프로그램에서 아트 디렉터로 활동하며 브랜드 쇼케이스·전시·무대 디자인 분야에서 실력을 인정받아 온 크리에이티브 디렉터다.이번 영입으로 모츠는 럭셔리 플래그십, 패션 런웨이, 글로벌 뷰티·패션 팝업, 체험형 K-콘텐츠 공간, 대기업 및 공공기관 전시 등 핵심 분야에서의 대응력을 강화하게 됐다. 특히 고난도 초대형 공간 디자인 프로젝트를 내부 스튜디오 체계에서 안정적으로 구현할 수 있는 기반을 마련했다.모츠 관계자는 “이번 디자이너 영입은 글로벌 브랜드와 협업을 위한 모츠 내부 디자인 역량의 질적 도약을 의미한다”며 “독창적인 3D 시각화와 AI 기반 디자인 솔루션까지 확장해, 아시아 시장의 프리미엄 경험 디자인을 선도하는 기업으로 성장해 나가겠다”고 밝혔다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com