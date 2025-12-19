최윤범 고려아연 회장. 사진=연합뉴스

고려아연이 11조원 규모의 미국 통합제련소 건설을 추진하면서 자금 조달 방식으로 제3자 배정 유상증자를 선택한 것을 두고, 일각에서 경영상 필요성보다 현 경영진의 지배력 강화가 목적 아니냐는 의문이 제기되고 있다.경제개혁연대는 19일 논평을 통해 "지배력 강화 논란을 피하기 어렵다"며 보다 구체적인 설명을 요구하고 나섰다.이 단체는 JV의 직접 투자나 주주배정 유상증자라는 대안이 있음에도 굳이 상호주 형성과 우호지분 확보가 가능한 구조를 택한 이유를 주주와 시장에 명확히 설명해야 한다고 지적했다.경제개혁연대는 "미국 제련소 건설 자체에는 이견이 없으나, 자금 조달을 위해 제3자 배정 유상증자를 택한 것은 논란의 소지가 크다"고 지적했다.앞서 고려아연 이사회는 지난해 12월 15일 미국에 74억 달러(약 11조원)를 투입해 비철금속 통합제련소를 짓기로 결정하고, 재원 마련을 위해 외국 합작법인 크루시블 JV를 대상으로 19억 달러 규모의 제3자 배정 유상증자를 결의했다. 유상증자가 완료되면 JV는 고려아연 지분 10.59%를 확보하게 된다.이에 고려아연의 최대주주인 영풍·MBK 연합은 "경영상 목적 달성보다 최 회장 지배권 강화가 목적"이라며 신주발행금지 가처분을 법원에 신청한 상태다경제개혁연대는 사업 구조가 지나치게 복잡하다고 봤다. JV가 고려아연 유상증자에 참여해 조달한 자금이 다시 미국 현지 법인인 크루시블 메탈스 설립에 투입되는 구조인데, 동일한 목적이라면 JV가 크루시블 메탈스에 직접 투자하는 방식도 가능하다는 것이다. 이 경우 고려아연의 지분율은 낮아질 수 있으나, 사업 실패에 따른 위험을 줄일 수 있다는 주장이다.상호주 형성 가능성도 문제로 지적됐다. 고려아연은 유상증자 직전 1320억원을 들여 JV 지분 9.99%를 취득할 예정이어서, JV가 고려아연 주주가 되는 동시에 고려아연이 JV 주주가 되는 구조가 만들어진다.경제개혁연대는 "사실상 상호출자 구조를 통해 현 경영진이 우호지분을 확보하는 효과를 얻게 된다"고 했다. 최대주주인 영풍·MBK 연합이 이번 유상증자가 경영상 목적보다 최윤범 회장의 지배력 강화를 위한 것이라며 신주발행금지 가처분을 신청한 배경도 여기에 있다는 설명이다.아울러 미국 정부 측에 크루시블 메탈스 지분을 대량으로 취득할 수 있는 워런트가 부여됐고, JV에 매년 수수료와 성과보수를 지급하는 계약, JV의 고려아연 이사 추천권 등이 포함된 것으로 알려졌지만, 관련 내용이 충분히 공시되지 않았다고 지적했다.경제개혁연대는 "투자 판단에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사안"이라며 금융당국의 정정공시 검토를 촉구했다.아울러 "주주배정 유상증자라는 대안도 존재하는 만큼, 고려아연 이사회는 왜 제3자 배정을 선택했는지 시장과 주주를 설득해야 한다"고 밝혔다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com