LM, 카니발 하이리무진 즉시 출고…연말 특별 프로모션 진행

주식회사 엘앰(이하 LM)이 연말을 맞아 카니발 하이리무진의 즉시 출고 시스템을 기반으로 ‘찾아가는 방문상담 서비스’와 연말 특별 프로모션을 운영한다.카니발 하이리무진은 VIP 의전차량과 고급 패밀리카 수요를 동시에 아우르는 프리미엄 리무진으로, 실내 구성과 커스터마이징 옵션에서 강점을 보인다. 전면 파티션, 매립형 전동 테이블, 대형 스마트 모니터 등 고급 편의 사양이 기본적으로 탑재돼 있으며, 이동 중 회의·식사·영상 감상까지 가능한 구조로 업무와 여가의 경계를 허문 공간 설계를 제공한다.또한, 고객이 직접 선택할 수 있는 천장 무드등, 요트플로어 및 대리석 스타일 바닥재, 시트와 인테리어 컬러 매칭 등 커스터마이징 옵션을 통해 '나만의 리무진'을 완성할 수 있다는 점도 차별화 포인트다.좌석 구조는 4인승부터 9인승까지 구성 가능하며, 특히 9인승 모델의 경우 고속도로 버스전용차로 이용이 가능하고, 사업자 등록 시 부가세 환급 및 비용처리 혜택도 제공된다. 암레스트 수납공간, 조명 설계, 앰비언트 라이트 등 세심한 기능도 적용됐다.LM은 최근 ‘찾아가는 방문상담 서비스’를 운영하고 있다. 전시장 방문이 어려운 고객을 위해 상담 전문 인력이 직접 현장으로 찾아가 리무진 옵션 상담부터 차량 견적, 구매 방법 안내까지 일대일로 맞춤 지원하는 서비스다. 수도권 및 주요 지역을 중심으로 운영 중이다.더불어 연말을 기념해 특별 할인 이벤트도 함께 진행된다. 이번 이벤트는 2026년형 차량을 대상으로 하며, 최대 600만 원 할인 혜택과 함께 업계 최저 수준의 할부금리 프로그램도 적용 가능하다. 리스 및 장기렌트 이용 시에도 동일한 조건이 적용된다.LM은 파주 본사 및 강남 전시장 두 곳 모두에서 실물 차량 확인과 상담이 가능하며, 최근 확장된 파주 신축 전시장에서는 다채로운 전시차량과 인테리어 샘플을 직접 비교할 수 있는 공간을 마련했다.LM 관계자는 “프리미엄 리무진 시장에서 고객의 실질적인 니즈는 단순한 고급스러움보다 시간 절약과 맞춤형 응대에 있다”며 “즉시 출고 시스템과 방문상담 서비스, 연말 한정 할인 혜택까지 결합해 고객 중심의 브랜드 경쟁력을 더욱 높여가겠다”고 밝혔다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com