독독독, '다미안 AI' 론칭... 초개인화 AI 학습 서비스 시작

독일어 교육 전문 브랜드 독독독은 독일어 학습에 특화된 자체 AI 솔루션 ‘damian AI(다미안 AI)’를 공식 론칭하고, 이를 기반으로 한 초개인화 맞춤형 학습 서비스를 시작한다고 밝혔다.이번 AI 학습 시스템의 핵심은 독독독이 보유한 방대한 교육 콘텐츠를 체계적으로 구조화한 ‘지식베이스’와 이를 기반으로 작동하는 AI 기술의 결합이다. 기존 범용 생성형 AI는 학습자의 수준이나 학습 맥락을 충분히 반영하지 못해 교육 현장에서 활용하는 데 한계가 있었다.독독독은 이를 해결하기 위해 RAG(검색 증강 생성) 구조를 적용했다. damian AI는 외부의 불특정 정보를 참조하는 대신, 독독독이 직접 구축한 독일어 교육 전용 지식베이스를 우선적으로 검색한 뒤, 해당 맥락을 바탕으로 답변을 생성한다. 이를 통해 학습자의 질문에 보다 교육적인 관점에서 일관된 응답을 제공한다.해당 지식베이스에는 독독독이 지난 11년간 축적해 온 교재 54권과 2,563개의 강의, CEFR(유럽언어공통기준) A1~C1 전 과정 커리큘럼이 체계적으로 정리돼 있다. 콘텐츠는 레벨, 문법 항목, 학습 목표, 강의 구간 등 교육 맥락에 맞춰 구조화돼 AI가 필요한 정보만을 정확히 참조할 수 있도록 설계됐다.이를 바탕으로 damian AI는 단순한 정보 검색이나 번역을 넘어, 학습자의 질문 패턴과 학습 이력을 분석해 현재 수준에 맞춰 설명의 난이도와 어휘를 조절하는 ‘적응형 학습 튜터’ 역할을 수행한다. 이는 기계적인 정보 제공이 아닌, 학습자의 이해도와 맥락을 고려한 정밀한 코칭을 제공한다는 점에서 차별화된다.함께 공개된 ‘튜터Q’ 기능도 주목할 만하다. 튜터Q는 학습자의 취약 영역을 분석해 퀴즈, 작문, 독해 문제를 실시간으로 생성하는 기능으로, CEFR 기준에 따라 난이도가 자동 조정된다. 학습자는 별도의 문제집이나 자료 탐색 없이도 반복 훈련과 실력 점검이 가능하다.damian AI는 독독독의 전체 강의와도 연동된다. 수강 중 특정 강의 구간이나 교재 내용을 기반으로 질문하면, AI는 해당 범위의 콘텐츠를 참조해 답변을 제공함으로써 학습 맥락에서 벗어나지 않는 응답을 구현한다.독독독의 AI 학습 시스템은 구독형 모델로 운영된다. 구독자는 A1~C1 전 과정 강의를 무제한으로 수강할 수 있으며, damian AI의 모든 기능 역시 제한 없이 이용할 수 있다.독독독 관계자는 “damian AI는 범용 AI를 단순히 도입한 것이 아니라, 독독독이 오랜 기간 축적해 온 콘텐츠 자산을 중심으로 AI가 작동하도록 구조를 설계한 것이 차별점”이라며 “독일어 학습 전 과정을 하나의 플랫폼 안에서 지원하는 에듀테크 생태계를 구축해 나갈 계획”이라고 밝혔다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com