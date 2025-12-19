LG화학 여수 NCC공장 전경. 사진=LG화학

정부가 제시한 석유화학 구조조정안 제출 시한인 연말을 앞두고 업계가 주요 석유화학 단지를 중심으로 감축 밑그림을 완성하고 조정안 제출을 마무리했다.대산산단에 이어 여수·울산까지 재편 계획이 구체화되면서, 산업통상자원부가 목표로 제시한 에틸렌 기준 최대 370만톤 규모의 공급 과잉 해소 달성이 유력하다는 분석이 나온다.19일 업계에 따르면 LG화학이 이날 오후 산업부에 재편안을 제출한 것을 비롯해 대부분 기업이 이날 중 제출을 마무리할 예정이다.LG화학은 여수산단 내 GS칼텍스와 협력해 재편안을 마련한다. LG화학은 총 200만t 규모의 NCC 2기(1공장 120만톤, 2공장 80만톤)를, GS칼텍스는 90만톤 규모의 NCC 1기를 가동 중이다.업계에서는 두 기업이 합작법인(JV)을 설립한 뒤 설비가 노후하고 GS칼텍스 공장과 거리가 먼 LG화학 1공장을 폐쇄하는 방안을 재편안에 담은 것으로 예상한다.여천NCC의 재편안에는 현재 가동 중단 상태인 3공장(47만톤) 폐쇄와 함께 롯데케미칼과의 통합 방안이 담기는 것으로 알려졌다.구체적으로 여천NCC 1공장(90만톤)·2공장(91만5000톤), 롯데케미칼 여수공장(123만톤) 가운데 하나를 추가로 폐쇄하는 방안이 논의 대상에 오른 것으로 전해진다. 이 경우 최소 137만톤에서 최대 170만톤 감축이 가능하다.대산산단에서는 롯데케미칼과 HD현대케미칼이 가장 먼저 지난달 구조조정 계획을 공식화했다. 양사는 110만톤 규모의 롯데케미칼 대산공장을 폐쇄하는 재편안을 제출했다.여기에 이번에 한화토탈(152만5000톤)과 LG화학(130만톤)도 공동 구조조정 또는 협업 모델을 검토해 재편안을 제출하는 것으로 전해졌다.울산산단에서는 SK지오센트릭(66만톤), 대한유화(90만톤), 에쓰오일(18만톤) 등 3사가 보스턴컨설팅그룹(BCG)에 의뢰한 컨설팅 결과를 토대로 공동으로 재편안을 낸다.이들 기업은 다운스트림 최적화 방안을 우선 도출한 뒤 NCC 감축을 논의하는 방향으로 의견을 나눠 온 것으로 전해졌다.울산산단은 폴리머를 중심으로 한 중소·중견 다운스트림 기업이 100곳에 달해 지역 산업 생태계를 고려한 단계적 조정이 불가피하다는 지적이 제기됐다.이에 더해 내년 6월 180만톤 규모의 에쓰오일 샤힌 프로젝트가 완공을 앞두고 있어 생산량 조절 역시 시급한 상태다.업계가 제출한 석유화학 구조 재편안이 계획대로 이행될 경우 정부가 제시한 공급 과잉 해소 목표를 충족하거나 이를 웃돌 가능성이 거론된다.산업통상자원부는 에틸렌 기준 최대 370만톤 규모의 공급 과잉 해소를 구조 재편의 핵심 목표로 제시한 바 있다. 다만 고용과 지역경제에 미칠 영향을 고려해 실제 감축 규모는 내년 상반기까지 협의를 거쳐 확정될 것이라는 관측도 나온다.산업부는 구조조정이 산업 경쟁력 강화로 이어질 수 있도록 정책금융, 세제 지원, 규제 완화 등을 연계한 지원 방안을 검토 중인 것으로 전해졌다.한편 롯데케미칼과 HD현대케미칼 채권단은 지난 16일 양사를 사업재편기업으로 선정하고 채무 만기 연장을 결의했으며, 이르면 내년 2월 최종 패키지 방안이 의결될 전망이다.양사는 각각 4000억원씩 총 8000억원 규모의 유상증자와 함께 스페셜티 전환을 위한 신규 자금 지원, 영구채 발행 등을 요청한 것으로 알려졌다.김정관 산업부 장관은 오는 22일 주요 석유화학 기업 CEO들과 만나 관련 논의를 진행할 예정이다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com