'클래식 맛집' 부산서 26·30일 국내 최정상 클래식 콘서트 열린다

부산문화 30주년 기념공연 테너 이태흠·김우경, 소프라노 황신녕 초청콘서트

소프라노 황신녕(부산문화 제공)

부산의 대표 클래식 공연 기획사 ‘부산문화’는 30주년 기념공연을 오는 26일, 30일 부산문화회관에서 개최한다.우선 26일 부산문화회관 챔버홀에서 열리는 ‘테너 이태흠과 함께하는 낭만가곡과 아리아’는 부산을 대표하는 테너 이태흠이 멋진 아리아를 선보일 예정이다.이태흠은 부산대학교 예술대학 음악학과를 졸업하고, 가곡의 고장 이탈리아 로마 산타 체칠리아 국립음악원 가곡과 입시에 만점으로 통과한 실력파다.이번 공연에서 이태흠은 낭만가곡과 오페라 아리아를 선보일 예정이다.30일에는 테너 김우경과 소프라노 황신녕의 '초청 콘서트'가 펼쳐진다.한양대 음악대학 교수로 재직 중인 김우경은 독일 뮌헨 국립음악대학을 졸업하고, 중앙음악콩쿨 1위, 플라시도 도밍고 국제성악콩쿨 1위, 핀란드 미리얌 헬린 국제콩쿨 1위, 스페인 비냐스 국제콩쿨 우승 등 해외 내로라하는 콩쿠르를 석권했다.또한 세계 3대 오페라극장 뉴욕 메트로폴리탄, 영국 코벤트가든, 이탈리아 라 스칼라 극장에서 오페라 주역으로 활동하기도 했다.소프라노 황신녕은 한양대 음악대학 성악과를 졸업 후 이탈리아 밀라노 베르디 국립음악원을 만점으로 졸업했다.이후 스위스 제네바 국립음악원 최고 연주자과정을 졸업 후 세계 유수의 국제콩쿨에 입상했고, 캐나다 벤쿠버 극장, 스위스 제네바 극장, 마르세유 오페라극장 등 유럽 오페라 극장의 주역으로 활동했다.이번 30주년 공연을 기획한 박흥주 부산문화 대표는 "이번 26일 공연은 부산의 중견성악가로 성장한 테너 이태흠의 진면목을 볼 수 있는 음악회이며, '김우경·황신녕 초청콘서트는 국내 최정상 성악가들의 솔로와 이중창을 함께 감상 하실 수 있는 올해 마지막 공연이 될 것"이라고 말했다.이어 "이번 음악회로 30주년을 맞은 부산문화의 의미를 다시금 되새기고 앞으로도 부산의 클래식 문화를 앞장서기 위해 더욱 시민과 함께하는 공연을 선보일 것”이라고 덧붙였다.강홍민 기자 khm@hankyung.com