홈 한경BUSINESS [속보] '중처법 1호' 검찰, 정도원 삼표그룹 회장 징역 4년 구형 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202512194546b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.12.19 16:46 수정2025.12.19 16:46 강홍민 기자 정도원 삼표그룹 회장(한경DB)'중처법 1호' 검찰, 정도원 삼표그룹 회장 징역 4년 구형강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 ‘오겜’ 이후… 할리우드 문 두드리는 한국 배우들 '탈팡 쉽지 않네'...개인 정보 유출에도 쿠팡 매출 회복세 내년부턴 휴대폰 개통 시 ‘안면인증’ 해야 박나래 '불똥' 전현무로?···9년 전 '나혼산' 링거 장면 논란 HD현대에코비나 공식 출범…"항만 크레인 시장 경쟁력 강화"