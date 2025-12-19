사진=연합뉴스

‘기생충’, ‘오징어 게임’ 등 한국 콘텐츠의 글로벌 흥행 이후 한국 배우들의 할리우드 진출 기회가 확대되고 있다. 이에 따라 한국 배우들 사이에서 할리우드 진출을 모색하는 흐름이 확산하고 있다는 분석이 나왔다.AP통신은 18일(현지 시각) “한국 엔터테인먼트의 세계적 성공에 힘입어 더 많은 한국 배우들이 할리우드 진출을 꿈꾸고 있다”는 제목의 기사에서, 한국 콘텐츠의 글로벌 영향력이 배우들의 활동 무대를 넓히고 있다고 보도했다.매체는 영와 ‘기생충’, ‘미나리’, 넷플릭스 시리즈 ‘오징어 게임’ 등을 사례로 들며, “한국 콘텐츠의 성공이 한국 배우들이 할리우드 시장에 진입할 수 있는 문을 열어줬으며, 미국 영화계 진출을 돕는 컨설턴트 산업의 성장으로까지 이어졌다”고 전했다.‘박해수’, ‘이병헌’ 등 이미 한국와 미국 양쪽에 에이전시를 둔 스타 배우들과 달리, 네트워크가 부족한 다수의 한국 신인 배우들은 컨설턴트 기획사를 통해 해외 시장 진출을 모색하고 있다는 설명이다.업스테이지 엔터테인먼트 공동 창업자 앨리슨 덤벨은 AP통신에 “서양 제작자들이 과거처럼 ‘동아시아’ 캐릭터보다 구체적으로 ‘한국 캐릭터’를 요구하는 경우가 늘고 있다”며 “이 변화의 배경에는 한국 엔터테인먼트의 세계적인 인기가 있다”고 말했다.AP통신은 배우들이 해외 진출을 꿈꾸는 이유로 한국 시장의 구조적 한계도 꼽았다. 줄어드는 출연 기회, 오디션에서의 나이 제한 등이 새로운 돌파구를 찾게 만드는 요인으로 작용한다는 분석이다.넷플릭스 시리즈 ‘XO, Kitty’에 단역으로 출연한 배우 백은 과거 쌍꺼풀이 없다는 이유로 캐스팅에서 배제된 경험을 언급하며 “미국 캐스팅 디렉터들의 피드백을 받으면서 액션 역할도 소화할 수 있고 기존의 ‘귀여운’ 이미지에서 벗어날 수 있다는 걸 알게 됐다”고 전했다. 그는 또 “야근이 일상인 한국과 달리, 미국에서는 출퇴근 시간을 기록하는 등 시스템이 훨씬 효율적”이라고 말했다.이어 그는 “처음에는 유명한 한국 배우들만 해외로 진출할 수 있다고 생각했지만, 해외에서 모든 과정을 해내는 경험을 하면서 할리우드는 누구에게나 기회를 열어두고 있다는 확신이 생겼다”고 덧붙였다.‘오징어 게임’ 시즌 2·3에서 가면 쓴 병정 역을 맡았던 배우 신주환(줄리언 신) 역시 글로벌 콘텐츠의 파급력을 체감했다고 밝혔다. 그는 “주인공도 아닌 병사 역할이었지만, 짧은 출연 이후 SNS에 사람들의 반응이 이어졌다”며 “드라마의 영향력이 엄청났다”고 말했다.그는 “3년 전부터 이 업계가 점점 어려워지고 있다는 걸 느꼈다”며 “한국 시장이 위축되고 있는 만큼, 해외 시장으로 시야를 넓혀야겠다고 판단했다”고 밝혔다.한국 사회의 나이 기준 역시 해외 진출을 고민하게 만드는 요소다. 배우 윤 씨(29)는 “한국에서 30대는 젊다고 여겨지지 않는다”며 “에이전시 계약이나 오디션 과정에서 제약이 따른다”고 말했다. 또 다른 배우 신 씨(40)는 “한국 오디션 영상에서는 보통 나이를 밝히는데, 미국에서는 그렇지 않다”며 “국제 작품에서 20대 역할 오디션 기회를 얻었다”고 전했다.다만 언어 장벽과 문화 차이, 여전히 남아 있는 고정관념 등은 한국 배우들이 넘어야 할 과제로 남아있다. 덤벨은 “고정관념은 여전히 존재한다”며 “특히 가장 거슬리는 건 ‘괴짜 프로그래머 이미지’”라고 설명했다. 이어 “한국 배우들이 훨씬 섬세한 연기력을 보여줄 수 있다는 걸 알기에, 그런 역할에는 캐스팅 제안을 하지 않을 때도 있다”고 덧붙였다.김민주 기자 minjoo@hankyung.com