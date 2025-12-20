홈 한경BUSINESS [속보] 이노스페이스 발사 시도 중단…22일까지 재시도 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202512205281b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.12.20 08:45 수정2025.12.20 08:45 강홍민 기자 연합뉴스이노스페이스 발사 시도 중단…22일까지 재시도강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 '클래식 맛집' 부산서 26·30일 국내 최정상 클래식 콘서트 열린다 '쿠팡 한국서 문 닫나'···공정위, 영업정지 카드 만지작 "금품수수 없었다"···전재수 14시간 경찰 조사서도 태도 일관 “1000만원 될 수도 있다”...비트코인 ‘폭락설’ 확산 AI의 ROI 따져 묻는 시장, 문제는 ‘속도’ 자체에 있다[머니인사이트]