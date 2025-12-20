MBC '나혼자산다' 출연진(연합뉴스)

놀라운토요일 공식 홈페이지 갈무리

방송인 박나래의 이른바 ‘주사이모’ 여파가 거세다.주사이모 의혹이 불거진 이후 박나래를 포함해 가수 키, 인기 유튜버 입짧은햇님(본명 김미경)이 차례로 활동중단을 선언했다. 여기에 방송인 전현무도 과거 출연한 방송분이 다시금 공개되면서 링거 논란이 불거지기도 했다.전현무 소속사 SM C&C는 곧바로 공식 입장문을 통해 "의료인을 개인적으로 호출하거나 불법적인 시술을 받은 사실은 없다"고 밝히기도 했다.이들의 공통점은 함께 방송을 했다는 점이다. 박나래와 키, 전현무는 오랜 시간 MBC ‘나혼자산다’에서 호흡을 맞춰 왔다. 더불어 박나래, 키, 입짧은햇님은 tvN ‘놀라운 토요일’에 함께 출연했다.해당 사건을 접한 누리꾼들은 함께 방송했던 다른 연예인들도 조사해봐야 하는 것 아니냐는 목소리도 나오고 있다. 아이디 rore****는 “입짧은햇님도 했다면 놀라운 토요일 출연자들도 모두 조사해봐야 되는 것 아니냐”고 주장했다.이어 아이디 seop***는 “문제됐던 프로그램들 폐지하라”, abon**** “한 사람이 몇 명에게 영향을 미치는지 참” 등의 의견을 남기기도 했다.인터넷상에서는 주사이모로 추정되는 A씨의 의사 여부도 논란이다.A씨는 자신의 SNS에 내몽고 포강의과대학병원에서 외·내국인 최초로 최연소교수까지 역임했다고 주장하고, 한 의사단체는 A씨가 주장했던 포강의대의 실체는 유령 의대라고 반박하는 등 설전이 오가고 있다.하지만 A씨가 주장한대로 내몽고 포강의대 교수라고 하더라도 국내 의사 면허가 없다면 불법이다.대한의사협회는 “불법 의료 행위 제공, 처방전 수집, 의약품 사재기, 대리 처방 등 각종 의혹을 받는 주사 이모가 의료법상 국내 의사 면허를 소지했는지 여부를 즉시 확인해야 한다”며 “만약 그가 국내 의사 면허 없이 의료행위를 한 것이 밝혀지면 의료법 등 관련 법령에 따라 신속하게 강력한 법적·행정적 제재를 취해야 한다”고 강조했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com