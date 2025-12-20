서울시내 한 주유소에 휘발유와 경유 가격이 표시되어 있다. 사진=뉴스1

국제 유가 하락 영향이 시차를 두고 반영되면서 전국 주유소 휘발유와 경유 평균 가격이 2주 연속 하락세를 이어가고 있다. 다음주에도 기름값 하락이 지속될 것이라는 전망이 나온다.20일 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 12월 셋째 주(14∼20일) 전국 주유소 휘발유 평균 판매가는 전주 대비 리터(L)당 4.3원 내린 1741.8원을 기록했다.지역별로는 서울이 전주보다 5.7원 하락한 1801.1원으로 가장 비쌌고 대구는 6.0원 내린 1713.1원으로 전국에서 가장 낮았다.주유소 브랜드별로는 SK에너지가 L당 평균 1749.3원으로 가장 높았고 알뜰주유소가 1720.4원으로 가장 저렴했다.경유 평균 판매 가격은 전주 보다 7.8원 하락한 L당1652.7원으로 집계됐다. 지역별로는 제주도가 1720.0원으로 가장 비쌌고 대구는1625.1원으로 가장 낮았다. 서울의 경유 가격은 1715.2월으로 나타났다.국제 유가는 러시아·우크라이나 종전 협상 진전 기대와 중국의 경제 지표 부진 영향으로 하락세를 보였다.수입 원유 가격 기준인 두바이유는 지난주보다 2.2달러 내린 60.3달러를 기록했다.국제 휘발유 가격은 75.1달러로 2.8달러 하락했으며 국제 자동차용 경유 가격은 3.7달러 내린 80.3달러였다.국제 유가는 보통 2∼3주가량 차이를 두고 국내 주유소 가격에 반영된다. 이 때문에 다음 주에도 전국 주유소 기름값은 하락세를 유지할 것으로 예상된다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com