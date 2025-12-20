카이즈유데이터연구소에 따르면 비야디가 2025년 9월 선보인 씨라이언 7의 초반 3개월 신차 등록 대수는 2018대로 나타났다. BYD가 한국 시장에 내놓은 또 다른 차량 ‘아토 3’가 판매 초반 3개월 1270대 팔렸다는 점을 고려하면 고무적인 수치다..
중국산에 대한 거부감 떄문에 소비자가 택하지 않았을 것이란 편견도 빗나갔다.
주로 택시용이나 법인용으로 인기를 끌 것이란 예측과 달리 씨라이언 7의 소비자 유형 비율은 개인 83.3%, 법인차는 16.7%였다. 용도별로는 자가용이 95.2%로 대다수였다. 즉 대다수 구매자가 자가용 용도로 구입했다는 뜻이다. 택시로는 등록된 대수가 24대에 불과했다.
물론 여전히 갈 길은 멀다. 2025년 9~11월 기준 테슬라 모델 Y 신차등록 대수는 1만8253대에 달했다. 씨라이언 7의 9배에 달한다.
테슬라뿐 아니다. 국내 시장 강자인 현대차, 기아 전기차도 씨라이언 7보다 판매량이 2배 이상 높았다. 9~11월 기준 기아의 간판 전기차인 EV3는 4668대, 현대차의 대표 차량인 아이오닉 5는 4100대가 신규 등록됐다. 둘다 씨라이언 7 대비 판매량이 2배를 훌쩍 넘는다.
