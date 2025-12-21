"박나래 '불법' 알았다"...전 매니저 충격 폭로

방송인 박나래가 이른바 '주사 이모'에게 받은 의료 행위가 불법임을 알았다는 추가 폭로가 나왔다.최근 박나래 전 매니저는 한 방송에 출연해 "'주사 이모'가 불법인 걸 박나래도 알았을 것"이라며 대만에서 예능 촬영할 때 '주사 이모'와 동행한 사실이 들통나 다툼이 벌어졌다고 전했다.전 매니저에 따르면 박나래는 대만 촬영 당시 녹화 시간이 다 돼도 현장에 나타나지 않아 제작진이 직접 숙소로 찾아갔다. 호텔 방 안에틑 약과 함께 '주사 이모'로 불리는 A씨가 있었다고 전 매니저는 주장했다.이어 A씨가 자기 정체를 캐묻는 제작진에 '의사'라고 답한 뒤 "박나래와는 우연히 만났다. 내가 MBC 사장도 알고 연예인도 다 안다. 어디 감히 소리 지르냐"면서 언쟁을 벌였다고도 했다.전 매니저는 '주사 이모'와 제작진 다툼 이후 박나래가 매니저들에게 "너도 알고 나도 알고 있는 이 사실을 회사에 알리지 말라", "알려지면 나만 다치는 게 아니고 너도 다치니 함구해야 한다"며 입단속을 시켰다고 털어놨다.김정우 기자 enyou@hankyung.com