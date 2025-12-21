사진=뉴스1

국민 10명 중 8명 이상이 "배달비와 수수료가 과도하다"며 규제 필요성에 공감했다는 조사 결과가 나왔다.21일 여론조사기관 티브릿지코퍼레이션이 지난달 25∼26일 전국 만 18세 이상 남녀 1,005명을 대상으로 실시한 조사에 따르면 온라인 플랫폼 가운데 '규제 필요성을 가장 많이 체감하느냐'는 질문에 62.5%(복수응답)가 배달의민족·쿠팡이츠 등 배달앱을 선택했다.응답자 중 91.5%는 배달앱 이용 경험이 있다고 답했으며, 가장 큰 불만 요인으로 "너무 비싼 배달비"를 꼽은 응답률이 58.3%로 가장 높았다.'배달앱'에 이어 쿠팡 등 온라인 직접판매·배송형 플랫폼을 우선 규제해야 한다는 응답자는 27.8%를 차지했다.뒤이어 야놀자·여기어때 등 숙박·여행 플랫폼(18.8%)이 꼽혔다.온라인 플랫폼의 가장 시급한 문제로는 33.2%가 "배달앱 등에서 부과되는 중개수수료와 광고비가 지나치게 비싸다"고 답변했다. 이어 24.7%는 "시장 지위를 이용한 일방적 수수료·가격 인상", 17.3%는 "과도한 광고 노출"을 문제로 꼽았다.배달앱 규제 필요성에 대해서는 응답자의 34.6%가 "매우 공감한다", 52.6%가 "대체로 공감한다"고 답해, 찬성 의견이 총 87.2%에 달했다.이번 조사는 성·연령·지역 비례할당 표본으로 전국 1,005명을 대상으로 구조화된 설문지를 이용한 휴대전화 웹 조사 방식으로 진행됐다.김정우 기자 enyou@hankyung.com