홈 한경BUSINESS [속보] 소비자위, SKT 해킹피해자에 '10만원씩 보상'…2조3천억원 규모 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202512216520b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.12.21 12:08 수정2025.12.21 12:17 강홍민 기자 소비자위, SKT 해킹피해자에 '10만원씩 보상'…2조3천억원 강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 [속보]한국 자동차 수출 '역대 최대' 전망 국민 10명 중 8명 "배달앱 규제 필요" 침몰하던 '유통 명가'…이랜드의 완벽한 부활 아이에게 가장 먼저 가르쳐야 할 ‘경영’이라는 사고법 주택임대차 기간, 2년 미만으로 정할 수 있을까[최광석의 법으로 읽는 부동산]