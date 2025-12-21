홈 한경BUSINESS [속보]민주당 “부동산 공급대책 준비 완료…발표 시점 고려” 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202512216616b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.12.21 13:49 수정2025.12.21 13:50 김정우 기자 김정우 기자 enyou@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 “희망퇴직 그림자” 40대 고용 무너지나 "터질 게 터졌다"...쿠팡에 뿔난 美 주주들 '오타쿠 애니'만 살아남는다…영화산업의 몰락과 팬덤의 시대[비즈니스포커스] "딴 데는 다 죽어가는데…" 크림은 어떻게 '성장캐'가 됐나 엇갈린 행보 다카이치와 우에다…엔·달러 환율 미래는[한상춘의 국제경제 심층읽기]