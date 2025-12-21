해롤드 로저스 쿠팡 임시 대표가 17일 서울 여의도 국회 과학기술정보방송통신위원회에서 열린 쿠팡 침해사고 관련 청문회에서 의원 질의에 눈을 감고 있다. 사진=뉴스1

쿠팡을 둘러싼 대규모 개인정보 유출 사건이 미국 에서도 논란이 될 전망이다. 번지고 있다. 현지에서 소비자 피해가 아닌 주주 권익을 둘러싼 집단소송이 제기됐다.20일(현지시간) 미 캘리포니아 북부연방법원에 따르면 쿠팡 모회사인 쿠팡 아이엔씨(Inc.·이하 쿠팡)의 주주인 조셉 베리는 지난 18일 쿠팡 법인과 김범석 의장, 거라브 아난드 최고재무책임자(CFO)를 상대로 증권 집단소송을 제기했다.원고인 베리는 비슷한 상황의 다른 주주들을 대변해 이번 소송을 제기한 것으로 알려졌다. 추후 참여 인원이 늘어날 가능성이 크다.원고 측은 쿠팡이 대규모 개인정보 유출 사고를 인지하고도 이를 적시에 공시하지 않아 투자자들에게 손해를 입혔다고 주장하고 있다.특히 전직 직원이 상당 기간 내부 시스템에 접근하며 민감한 고객 정보를 열람했음에도, 회사가 사이버 보안 관리와 정보 공개 의무를 소홀히 했다는 점을 문제 삼고 있다.쿠팡은 지난 16일에야 개인정보 유출 사실을 미 증권당국에 공시했는데, 이는 11월 18일 사고 사실을 인지한 뒤 4영업일 이내에 공시해야 한다는 의무를 이행하지 않은 것이라는 게 원고 측 설명이다.뉴욕증시에 상장된 쿠팡 주가는 쿠팡이 정보유출 사실을 공지하기 하루 전인 지난 11월 28일 28.16달러였으나, 이달 19일 23.20달러로 마감해 이 기간 18% 하락했다.김정우 기자 enyou@hankyung.com